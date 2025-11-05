El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, participó de una clase abierta en la Cátedra Libre Filosofía y Doctrina Peronista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde expuso sobre “Peronismo y Derechos Laborales: Proyectos de Reforma del poder Económico Concentrado”. El encuentro se realizó en el edificio Sergio Karakachoff de la casa de altos estudios y reunió a referentes políticos y sindicales de la Región Capital.

Durante su exposición, Correa repasó las luchas históricas del movimiento obrero desde los orígenes del peronismo hasta la actualidad, y lanzó duras críticas al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En ese sentido, subrayó que “en el mundo real, lo que impera es la reducción de la jornada laboral, no la ampliación de las horas de trabajo diarias que plantea la extrema derecha”.

“Tenemos que dar una discusión con sustento, basada en lo que rige en el mundo real, no con lo que inventa la extrema derecha”, sostuvo el ministro.

Además, llamó a la militancia a “hacerse fuerte desde el propio movimiento” y a “abrazar a los compañeros y compañeras” para resistir los embates contra los derechos laborales.

“Humildemente veo que tenemos la posibilidad como militantes de ejercer el mandato del pueblo, porque desde el proceso político muchas veces se dijo ‘es él o nosotros’, y debemos reivindicar el mandato popular contenido en el mensaje del 7 de septiembre, en defensa de la gestión del gobernador Axel Kicillof”, señaló Correa.

Entre los presentes estuvieron Guillermo Escudero (secretario de Ambiente de La Plata y director de la cátedra), los concejales Cristian Vander (SOEESIT) y Julio Cuenca (Sindicato de Pasteleros), el secretario de Gobierno platense Guillermo “Nano” Cara, el coordinador general de los Comités Mixtos de la cartera laboral Sergio Sánchez, y el director provincial de Negociación Colectiva Juan Pablo Lorenzo, junto a una nutrida militancia política y sindical.

