El actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, consideró que se debe "establecer cuáles son las características generales del lawfare (término con el que se refiere a la 'guerra judicial') y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía".

"Me pregunto si es la mayoría de la población la que piensa que los fallos contra los referentes kirchneristas están bien. Supongo que el Presidente (Alberto Fernández) está esperando que se produzca una reacción pública", sostuvo este miércoles Zaffaroni en declaraciones radiales.

Unos piden el indulto, otros piden una ley de amnistía. En el kirchnerismo no se ponen de acuerdo en el cómo pero todos quieren IMPUNIDAD.

No importa lo que diga la Justicia, la avasallan. Con su reforma buscan cooptarla. No vamos a permitirlo. #VanPorTodo pic.twitter.com/vFOLDeiWJu

— Natalia Villa (@dipnataliavilla) February 17, 2021