El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.828, que modifica el régimen de Zona Fría y elimina el acceso automático al subsidio al gas para 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1161/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y comenzó a regir desde su entrada en vigencia.

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El cambio revierte la ampliación territorial aprobada en 2021 y vuelve a establecer un esquema en el que la residencia en esas localidades ya no garantiza por sí sola el acceso al descuento en las facturas. Según la normativa, los hogares deberán cumplir las condiciones establecidas para ingresar al régimen de subsidios focalizados.

La modificación tendrá impacto en distintos puntos del territorio bonaerense, desde el interior hasta la Costa Atlántica y el Conurbano. Entre los distritos alcanzados se encuentran Bahía Blanca, General Pueyrredon —Mar del Plata—, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Junín, Pergamino, Pilar, San Nicolás, San Pedro, Cañuelas, Balcarce, Chivilcoy y Tres Arroyos.

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La pérdida del beneficio automático podría traducirse en aumentos en las próximas facturas, aunque el impacto dependerá del consumo de cada hogar y de las condiciones que se establezcan para acceder a los subsidios. En una simulación difundida previamente por la diputada nacional Jimena López, un usuario que había pagado $56.774 de gas podría pasar a abonar alrededor de $81.000 con el mismo nivel de consumo tras quedar excluido del régimen.

La legisladora advirtió que, en escenarios de mayor consumo durante el invierno, la diferencia podría superar los $100.000 por bimestre. Se trata de una estimación y no de un aumento uniforme para todos los usuarios.

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La decisión generó cuestionamientos del Gobierno bonaerense y de intendentes de los distritos afectados. El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que su equipo legal evalúa alternativas judiciales para intentar frenar la aplicación de la norma. “Vamos a agotar todas las instancias para defender el bolsillo de los bahienses”, sostuvo.

La ley establece que el nuevo esquema se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031 y apunta a reducir el alcance territorial del beneficio que se había extendido cinco años atrás. El régimen conserva la cobertura automática para las regiones incluidas antes de aquella ampliación, entre ellas la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.

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Los 94 municipios bonaerenses alcanzados

Los distritos de la provincia de Buenos Aires que dejarán de contar con el acceso automático al beneficio son:

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Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredon, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pilar, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino, 25 de Mayo y 9 de Julio.