El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano “Lucho” Bugallo, oriundo de General Arenales y productor rural, analizó distintos temas de la agenda política bonaerense en diálogo con LANOTICIA1.COM. El legislador —que proviene del sector agropecuario— se refirió a la presencia del gobernador Axel Kicillof en Expoagro, cuestionó su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura, opinó sobre el pase de Héctor “Toty” Flores —con quien compartió espacio político durante años— al gabinete del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y defendió el proyecto de su espacio que impulsa la eliminación de la VTV en la provincia de Buenos Aires.

—¿Qué lectura hace de la presencia de Axel Kicillof en Expoagro?

—Expoagro es la mejor vidriera para los políticos para llegar al productor agropecuario. Por eso es normal que todos quieran su foto cerca del campo. El tema es que el productor ni es boludo ni come vidrio. Así que por más que Kicillof ahora se haga el amigo del campo, todos saben que él representa todo lo opuesto a lo que necesitamos.

—¿Por qué lo plantea de esa manera?

—Porque él fue y es responsable directo de gran parte de los problemas que hoy atravesamos como país, desde lo económico, social y productivo. Tiene todo el derecho de recorrer la muestra, aprender e informarse de todo lo que ignora, sobre todo siendo gobernador de la principal provincia productiva del país. Pero que no se confunda: por más que sea recibido con respeto por los productores, porque así somos en el campo, forma parte de lo más nefasto que nos pasó en la Argentina.

—¿Qué opinión le merece el pase de Toty Flores al gabinete de Fernando Espinoza en La Matanza?

—Es realmente una pena. Una incoherencia absoluta en su historial político. Una gran decepción para quienes lo hemos acompañado o compartido un largo recorrido en las últimas dos décadas.

—¿Por qué lo considera así?

—Porque además veníamos del mismo espacio político y de muchas batallas compartidas. Uno puede tratar de entender los motivos detrás de semejante incoherencia, pero nada justifica irse con lo peor del kirchnerismo, lo peor del peronismo. En definitiva, con lo peor de la política argentina.

—¿Cómo evaluó el discurso de Kicillof en la apertura de sesiones de la Legislatura?

—Fue un acto de campaña. Pretende mostrarse como lo opuesto a Milei, como si eso fuera un logro de gestión. Describió un país que la mayoría de los argentinos no vemos y le adjudicó a Milei la responsabilidad de problemas económicos de los que él es responsable directo, por responsabilidades pasadas.

—¿Qué mirada tiene sobre la situación de la provincia?

—Nos vendió una provincia de Buenos Aires en la que los bonaerenses no vivimos. Vive en una nube de pedos.

—Desde su espacio impulsan eliminar la VTV. ¿Cuál es el argumento?

—Es un proyecto presentado por el senador Andrés De Leo que acompañamos porque coincidimos absolutamente en sus fundamentos. La falta de VTV no es responsable de los accidentes que suceden en nuestras rutas.

—¿Entonces qué problemas señala?

—Es una medida 100% recaudadora. Es una gigante caja de corrupción para amigos del poder y funcionarios corruptos. Además no resuelve los principales problemas por los cuales hay accidentes: el estado de las rutas, la falta de educación vial y la ausencia de controles reales.