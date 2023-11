El ministro de salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, se hizo eco de un tweet viejo de la actual candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, donde se refería a qué debe hacer el Estado con las políticas en materia de salud.

“Y con respecto a lo de ayer: la solución nunca la tiene el Estado, hay que dejar de subsidiar boludeces, si la insulina sube se paga lo que sale en el mundo, si no alcanza lo lamento por los diabéticos pero con mi plata no”, afirmaba Villarruel por el 2015, cuando no era ni candidata ni diputada nacional pero emitía una opción sobre el rol del Estado.

La candidata a vicepresidenta de Milei opina que si un tratamiento o medicamento es muy costoso no mereces vivir. Esto son y así pretenden gestionar. pic.twitter.com/GCtLxRQI2O — Nicolás Kreplak (@nkreplak) November 7, 2023

Nicolás Kreplak reaccionó y respondió: “La candidata a vicepresidenta de Milei opina que si un tratamiento o medicamento es muy costoso no mereces vivir. Esto son y así pretenden gestionar”.

El funcionario de Axel Kicillof llevó al extremo la interpretación pero, más allá de eso, de lo que trata aquí de es pensar qué política en salud aplicaría un gobierno de tinte liberal dada su concepción ideológica.