En la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los ministros Carlos Bianco y Nicolás Kreplak ofrecieron una conferencia de prensa para detallar la respuesta del sistema de salud ante los incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y la U de Chile. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, no estuvo presente en la rueda de prensa, lo que generó expectativas sobre explicaciones respecto a la actuación de la Policía Bonaerense, que según imágenes difundidas no intervino durante los altercados.

Ads

Bianco expresó su “orgullo” por la respuesta del sistema de salud y destacó el reconocimiento internacional recibido:

"No sólo nos ha agradecido presencialmente el ministro del Interior de la hermana república de Chile y su embajador, sino que también el gobernador tomó contacto con el presidente Boric y también agradeció el servicio de salud pública que se le ha ofrecido a los heridos. Se mostraban muy sorprendidos de la calidad y complejidad con la cual se los atendió, que no se encuentra en todos los países del mundo y mucho menos en América Latina y mucho menos de manera gratuita como sucede en Argentina, cosa que a nosotros nos pone tremendamente orgullosos".

Por su parte, Kreplak detalló la atención brindada a los heridos: "Tenemos hospitales que están puestos a disposición para que ninguna persona que pueda ser salvada pierda la vida. Y esto lo digo también porque estos días ha sido público y notorio un escándalo muy lamentable en la cancha de Independiente. Hubo gente muy lastimada, 22 personas fueron atendidas en el sistema público de la provincia de Buenos Aires, pero había dos personas que llegaron muy graves que, si no hubieran sido atendidos inmediatamente por un servicio público gratuito y de calidad, se hubieran fallecido".

Ads

Puede interesarte

Kreplak también destacó la intervención especializada que permitió salvar vidas: "Han sido atendidos todos, dos de ellos han sido operados por neurocirugía de guardia que estaban presentes en el hospital y atendieron y les salvaron la vida a esta población. Ayer se extubó al último de los pacientes, así que han avanzado, se han recuperado muy bien. Quiero felicitar a los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero quiero reconocer que eso es un derecho que se financia previamente. Y también creemos que, aunque la persona herida y lastimada es de otro país, también tiene derecho a ser atendido. Eso también está puesto en discusión en este gobierno: en la provincia de Buenos Aires no discutimos este derecho a la salud, un derecho que es universal".

En cuanto a la investigación de los incidentes, Bianco explicó: “Efectivamente está la investigación en manos de la justicia, de la fiscalía, se han detectado a través de imágenes y de la tecnología que maneja nuestro Ministerio de Seguridad, creo que son 25 personas que participaron de Argentina, que participaron de los incidentes y obviamente esa información se le ha elevado a la fiscalía, pero eso ya está en manos de la justicia”.

Ads

En ese contexto, Bianco agregó: "Es un suceso lamentable que esperemos no se vuelva a repetir, sobre todo porque en Argentina se estaba empezando a trabajar con la posibilidad de que en el campeonato local tengamos también público visitante. Nosotros repudiamos absolutamente ese tipo de acciones, tanto de quienes vinieron a provocar como quienes respondieron de una manera totalmente desmedida a las agresiones. Para los que nos gusta el fútbol es un deporte hermoso y al que nosotros pretendemos que vaya la familia a disfrutar".

Puede interesarte

Es importante señalar que, según el gobernador Axel Kicillof, los agresores de los hinchas chilenos ya han sido identificados y serán imputados por intento de homicidio. Sin embargo, hasta el momento, no se han informado detenciones de hinchas de Independiente relacionadas con los incidentes.

La ausencia de Alonso en la conferencia de prensa dejó sin respuestas las inquietudes sobre la actuación de la Policía Bonaerense, que no evitó la llegada de la barra de Independiente a la tribuna visitante ni intervino durante los altercados, según las imágenes difundidas públicamente.



Cabe recordar que la falta de reacción de la Policía Bonaerense derivó en una gresca brutal cuando unos 50 simpatizantes locales irrumpieron en la zona visitante tras romper una pared metálica. El saldo fue 111 chilenos detenidos, 20 heridos —dos de gravedad que fueron internados en el hospital Fiorito—. El pasado viernes, durante una entrevista con Infobae, el ministro de Seguridad provincial intentó justificar la pasividad del personal policial al mencionar: “Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en una tribuna donde había familias, mujeres y niños. La prioridad fue rescatar a quienes quedaron atrapados”. En ese sentido, responsabilizó a la Conmebol por no activar a tiempo los protocolos: “Si el partido se suspendía en el primer tiempo, no hubiese pasado nada de lo que pasó”.