Por Gabriela Edith Lorenzo

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La constitución de las comisiones del Senado bonaerense volvió a exponer las tensiones internas que atraviesan al oficialismo provincial. Con críticas directas a Verónica Magario, Sergio Berni cuestionó el decreto que definió la integración de los cuerpos legislativos y volvió a dejar al descubierto las diferencias que atraviesan al peronismo en la Cámara Alta. La última vez que los legisladores se reunieron en sesión fue en diciembre del año pasado y aunque arrancó un nuevo periodo legislativo, en los pasillos se respira una extensión del clima que dejó el 2025.

Vale destacar que tras la salida de Teresa García que asumió su banca en el Congreso de la Nación, la articulación entre el bloque peronista y Magario quedó en manos de Berni. La última sesión del año pasado dejó en evidencia la afrenta cuando el exministro de Seguridad de la Provincia puso en duda el liderazgo de la Presidenta del cuerpo al cerrar un año legislativo sin definiciones de autoridades ni jefes de bloque.

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En aquella oportunidad Berni pidió una moción de orden que no prosperó y acusó a Magario de “incumplimiento en los deberes de funcionario público”. El senador sostuvo que las licencias otorgadas a Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela eran nulas porque incluían votos de legisladores que todavía no habían asumido. Además, cuestionó que el tratamiento se realizara durante la sesión preparatoria y no en el recinto, como establece el reglamento interno, recordándole a Magario que el orden del día “no puede alterarse unilateralmente”.

Se constituyó la comisión de Seguridad en el Senado

“Su excelencia la vicegobernadora que ha tomado de manera unilateral las decisiones que le competen a los legisladores”, introdujo Sergio Berni luego de dar comienzó a la reunión de la comisión de Seguridad. El senador hace referencia al decreto mediante el cual Magario designó la conformación de las comisiones y que no estuvo libre de las tensiones internas del peronismo, que terminaron incluso con algún enroque de autoridades. En este sentido, acusó a Magario de actuar de forma inconsulta y por encima de sus atribuciones.

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Las tensiones internas del peronismo en este punto, ya quedaron expuestas cuando se constituyó la primera de las comisiones que tironean a las diferentes tribus del oficialismo. Se trata de Legislación General que quedó presidida por Germán Lago (kicillofismo), votación en la que el camporista Videla afirmó que se abstendría de votar ya que se estaba violando lo acordado en reunión de bloque.

"En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades que para mi gusto tiene este decreto, vamos a hacer la formalidad de crear la comisión de seguridad”, sentenció Berni y procedió a la votación quedando aprobado por unanimidad que, la presidencia será ejercida por él y lo secundará en la vicepresidencia, el presidente del bloque de La libertad Avanza Carlos Curestis. En tanto que el cargo de secretario quedó para Marcelo Leguizamón Brown, quien encabeza el bloque Hechos.

Completan la composición del órgano legislativo Ayelén Durán (Fuerza Patria); Guillermo Montenegro (PRO); Sabrina Bastida (Fuerza Patria); Malena Galmarini (Fuerza Patria); Carlos Kikuchi (Unión y Libertad); Natalia Quintana (Hechos); Adrián Santarelli (Fuerza Patria); y Marcos Pisano (Fuerza Patria).

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Berni pidió que saquen del cajón la reforma policial

Luego de confirmar las autoridades de la comisión, el flamante presidente del cuerpo fijó día de reunión para los jueves y aseguró que trabajarán para “generar las herramientas necesarias desde el poder legislativo para que el Ejecutivo puede avanzar en la resolución de los problemas que acusan a los bonaerenses”.

“Creo que el 60% de los reclamos de los bonaerenses es en seguridad, me parece que cae sobre nuestras espaldas la responsabilidad”.

Y en esa línea aseguró que hay que discutir el tema de las policías municipales al tiempo que pidió que recobre estado parlamentario el expediente que busca la reforma policial. “Me parece que hay mucho para tratar, me parece que tiene que recobrar nuevamente estado parlamentario un proyecto que presentará más de una vez y que ha quedado durmiendo en el cajón de acá en el Senado, que tiene que ver con la reforma policial”.

El senador se refiere a un proyecto que presentó cuando conducía la cartera de Seguridad bonaerense en 2022, en el que se plantea una iniciativa para modificar el régimen laboral policial con foco en la formación permanente, con perspectiva de género y Derechos Humanos, y especialmente proponiendo cambios en los ascensos, sanciones y licencias de los agentes.

“Todos sabemos que si esto no no se corrige a través de una ley, en poco tiempo más el próximo jefe de policía va a ser, ¿se acuerdan de de aquellos famosos, y sin descalificar a nadie, esos policías locales que tenían una boina celeste y que custodiaban la plaza, no? Bueno, si no llevamos adelante reformas importantes, el próximo jefe de la policía va a ser uno de ellos”, graficó Berni en la comisión este viernes.

Y es que uno de los puntos clave de esa normativa que nunca llegó al recinto, era la exigencia de títulos expedidos por el Instituto Universitario Policial Provincial “Juan Vucetich” u otra institución para lograr un ascenso. En este sentido, para ascender a comisario o subcomisario, era requisito una carrera de grado; para ser suboficial mayor o suboficial principal, una tecnicatura universitaria. Esto con el objetivo de fomentar una instrucción policial gratuita.

Cuándo vuelve a sesionar la Legislatura

A pesar del reclamo de Sergio Berni por la inacción de la cámara desde hace seis meses, la semana cerró sin convocatoria para sesionar en la Cámara Alta. Resta aún que Magario publique un nuevo decreto con las modificaciones en la composición de las comisiones de ACA y Presupuesto, donde finalmente hubo un enroque y quedará, la primera para La Cámpora y la segunda para el massismo. En tanto que se espera tam

ién la definición de cómo se conformará la de Reforma política y del Estado, otra comisión que genera tensiones.

Por su parte, la Cámara Baja ya fijó fecha para sesionar el jueves 28 de mayo a las 14.00 y aunque Alejandro Dichiara no formalizó el decreto, ya se conoció la conformación de las comisiones que también generó tensiones dentro del peronismo. Igual que en el Senado, la comisión de Reforma política y del Estado levantó algo de polvareda ya que en un principio trascendió que la presidencia sería para el camporista Luis Vivona, sin embargo él mismo salió a aclarar que la designada para el cargo es Ana Luz Balor (MDF).

Parece que en la Legislatura se olvidaron de avisarme que ya me habían designado en una comisión que nunca solicité.



Para evitar confusiones: no voy a integrar ni presidir la comisión de Reforma Política y del Estado. — Luis Omar Vivona (@luisvivona) May 22, 2026

Con un fin de semana XL que incluye al martes 26 como día del empleado legislativo, la Legislatura tendrá una semana corta dejándole poco margen a Magario para emitir decreto con nueva composición. Entre los asuntos importantes a atender en la cámara alta se espera la asunción de Diego Valenzuela en su banca. El exintendente de Tres de Febrero que había pedido licencia esperando trabajar codo a codo con Patricia Bullrich en Nación, se quedó afuera por decisión de Karina Milei asique pide el alta en la Legislatura. En tanto que la Cámara Baja, ya convocó a sesionar el próximo jueves 29 de mayo en lo que se espera sea el último encuentro en el recinto de esta primera mitad del año, dado la proximidad del Mundial que arranca el 11 de junio.

En la previa de un año electoral y con varias definiciones todavía pendientes, las tribus del peronismo se disputan el control de comisiones clave para debates que volverán a atravesar la agenda legislativa bonaerense, como la Boleta Única, las PASO o el desdoblamiento electoral. Mientras el Senado todavía busca ordenar su funcionamiento interno, la discusión por las comisiones volvió a dejar expuestas las tensiones que atraviesan al oficialismo provincial.