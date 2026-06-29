Por Gabriela Edith Lorenzo

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La semana pasada el Senado de la Provincia celebró su primera sesión ordinaria del año permitiendo que se dé ingreso a los proyectos que hacían fila para tomar estado parlamentario y pasar a las respectivas comisiones para su tratamiento. Sin embargo, después de varios días de tensión pública entre ambos dirigentes, la expectativa de los periodistas que recuperaron su palco de prensa estaba puesta en el encuentro cara a cara entre Sergio Berni y Verónica Magario.

Tal como lo anticipó este medio, el jefe del bloque de Fuerza Patria arremetió contra la presidenta del cuerpo apenas comenzó la sesión, la primera afrena se desató en torno al tema de las licencias otorgadas el año pasado y renovadas en este primer encuentro del 2026. “No sé cuántos senadores somos”, apuntó Berni ironizando al respecto. Aunque fue sobre el final que el senador hizo su exposición más dura, tras perder varias mociones y ser cortado en su alocución por haber excedido los 10 minutos que le corresponden por Reglamento.

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El enfrentamiento entre Berni y Magario no es nuevo, aunque durante la última sesión alcanzó uno de sus momentos de mayor tensión. “Si hay algo que quedó muy, pero muy expuesto ayer es que cada vez que pedíamos una moción, la oposición, en complicidad se oponía. Quedó muy expuesto el acuerdo que tienen la oposición con la vicegobernadora”, señaló Berni en diálogo exclusivo con LANOTICIA1.COM al día siguiente de la sesión.

“Aclaro que esto no es un club de amigos. Cada gesto de esos tiene un costo. Después tendrá que explicarlo la vicegobernadora cuál es el costo”, declaró durante la entrevista al tiempo que remarcó: “Ahora lo que es inentendible es que la vicegobernadora haga acuerdos con el espacio político que ahoga y asfixia todos los días, no al gobernador, sino a todos los bonaerenses”.

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Se apagó el micrófono y se encendió la bronca

“Me parece que cortarle el micrófono a un senador, sea de la oposición, sea del oficialismo, sea quien sea, es una falta de respeto, porque esta es la casa de los representantes de los bonaerenses”. Berni se refiere al momento en que Magario cerró el micrófono a Mario Ishii, quien se había pasado de los 5 minutos reglamentarios.

Fue ahí que Berni pidió la palabra y mocionó para que todos los legisladores pudieran hablar el tiempo que quisieran, aunque sin éxito. La oposición no sólo no acompañó, a pesar de que el exintendente de José C. Paz estaba cargando duramente contra Axel Kicillof sino que además, desde el bloque Hechos, Marcelo “Chuby” Leguizamón pidió que se respetara lo acordado en labor parlamentaria.

Consultado por LANOTICIA1.COM sobre las manos que no se levantaron para apoyar su moción, Berni fue contundente: “Yo creo que ni siquiera le habían pedido tanto a la oposición. Hicieron también una muestra demasiado explícita de que tenían que cumplir aunque sea gestualmente con esos acuerdos”. En esa línea apeló a la mirada de los periodistas en el palco de prensa: “Ustedes tienen la posibilidad de ser protagonistas y tener la mirada de todo lo que pasa, los cruces de miradas, las señas, los gestos. Porque es como un partido de truco”.

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A su vez, durante la entrevista se encargó de subrayar: “Yo por lo menos con el enemigo no acuerdo nada”, y, en el marco de la entrevista en su despacho se permitió una reflexión para ilustrar su pensamiento sobre Magario: “Churchill decía que había que tener mucho coraje para levantarse y hablar, pero mucho más coraje hay que tener para sentarse y escuchar... ”.

“No se pueden resolver los problemas de la provincia escondiendo la cabeza como el avestruz. No se puede. La combinación de soberbia y torpeza es explosiva y nefasta para el funcionamiento de la Cámara”, subrayó exponiendo nuevamente lo que interpreta como falencias en el rol de Magario para conducir el Senado.

También sostuvo ante este medio que la actitud de la presidenta del cuerpo le parece irrespetuosa y cobarde e insistió: “Hay que tener coraje para sentarse y escuchar a veces cosas que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo, pero lo que nunca podemos hacer, nunca podemos hacer, es cerrarle la palabra a alguien”.

Kicillof y la interna peronista

A esta altura de la entrevista, la pregunta obligada era por el mandatario provincial: “Dicen que Milei es Adorni, ¿Magario es Axel Kicillof?”. Antes de responder, Berni se remitió a la primera gestión del Gobernador cuando él estuvo a cargo de la cartera de Seguridad Bonaerense: “A ver, yo conocí una vicegobernadora cuando fui miembro del gabinete, donde obviamente tengo códigos que siempre los respeto así que no voy a revelar acá un montón de intimidades, pero bueno… era una vicegobernadora ausente”.

Y apuntó que en este segundo mandato, “Axel y la vicegobernadora han reconfigurado esa relación”. Así hizo hincapié en los desentendimientos del legislativo en el diálogo con el Gobernador: “Magario dice que es la voz de Axel en el Senado, que me parece lógico, el tema es que para todos nosotros dice una cosa y después lleva otra que nosotros no dijimos a la gobernación y ahí vienen todos los problemas. Me parece que facilita un teléfono descompuesto totalmente innecesario”.

No es la primera vez que Berni cuestiona el liderazgo político del Gobernador, ya se había pronunciado en el desayuno que mantuvo con periodistas el pasado 11 de junio, donde esquivó las preguntas sobre una candidatura de Kicillof a la presidencia en el 2027 representando al espacio justicialista, limitándose a señalar que es un “zurdo-progresista-albertista” y subrayando la lealtad como un precepto innegociable.

Para cerrar, Berni volvió a cuestionar los seis meses de parálisis legislativa y sostuvo que el Senado debería estar concentrado en brindar herramientas al Poder Ejecutivo frente al desfinanciamiento nacional “para paliar la triste situación que estamos viviendo producto del desfinanciamiento y el ahogo financiero que hace La Libertad Avanza sobre la provincia de Buenos Aires”.

Y concluyó: “La Provincia está por entrar en una crisis fiscal bastante importante y me parece que deberíamos estar discutiendo de qué manera generamos las herramientas al Gobernador para salir de esa crisis fiscal que se avecina y no estar discutiendo si apagamos o prendemos micrófonos. La verdad, da vergüenza”.