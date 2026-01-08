Kicillof declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria por inundaciones en más de 10 distritos bonaerenses
Los afectados son productores de campos en los municipios de Roque Pérez, Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, General Alvear, Las Flores y Chacabuco.
Mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense declaró y prorrogó el estado de "Emergencia y/o Desastre Agropecuario" en zonas rurales afectadas por inundaciones en partidos del interior.
La declaración de este estado trae consigo beneficios impositivos y crediticios para productores afectados.
- Decreto N° 3155/2025
- prorrogó el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII del partido de Roque Pérez, por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
- Decreto N° 3156/2025
- declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en distintas circunscripciones de los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, también entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.
- Decreto N° 3157/2025
- declaró la emergencia agropecuaria por inundaciones en circunscripciones de los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, con vigencia entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.
- Decreto N° 3158/2025
- prorrogó la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en circunscripciones de los partidos de General Alvear, Las Flores y Chacabuco, por el período entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.
Las medidas alcanzan a productores y productoras cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria y se fundamentan en fenómenos climáticos adversos de carácter extraordinario que afectaron la producción y la capacidad productiva en amplias zonas del interior provincial.
La norma establece que los productores deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto para acceder a los beneficios previstos en la Ley N° 10.390.
Los afectados podrán acceder a exenciones y reducciones del Impuesto Inmobiliario Rural, según el grado de afectación, además de beneficios crediticios a instrumentar a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
