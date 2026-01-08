Mediante una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno bonaerense declaró y prorrogó el estado de "Emergencia y/o Desastre Agropecuario" en zonas rurales afectadas por inundaciones en partidos del interior.

Ads

La declaración de este estado trae consigo beneficios impositivos y crediticios para productores afectados.

Decreto N° 3155/2025 prorrogó el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII del partido de Roque Pérez , por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Decreto N° 3156/2025 declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en distintas circunscripciones de los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú , también entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Decreto N° 3157/2025 declaró la emergencia agropecuaria por inundaciones en circunscripciones de los partidos d e General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores , con vigencia entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Decreto N° 3158/2025 prorrogó la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en circunscripciones de los partidos de General Alvear, Las Flores y Chacabuco, por el período entre el 1° de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.



Las medidas alcanzan a productores y productoras cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria y se fundamentan en fenómenos climáticos adversos de carácter extraordinario que afectaron la producción y la capacidad productiva en amplias zonas del interior provincial.

Ads

La norma establece que los productores deberán presentar sus declaraciones juradas dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto para acceder a los beneficios previstos en la Ley N° 10.390.

Los afectados podrán acceder a exenciones y reducciones del Impuesto Inmobiliario Rural, según el grado de afectación, además de beneficios crediticios a instrumentar a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Ads