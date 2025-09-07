Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad no se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.

En la Quinta Sección Electoral, integrada por 27 municipios del sudeste bonaerense y la región centro, renuevan 5 bancas en el Senado provincial. Se trata de un territorio clave, con distritos de fuerte peso en la costa atlántica y en el interior productivo.

Los municipios que integran esta sección son: Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, General Viamonte, Las Flores, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Villa Gesell y Lezama. Entre ellos, General Pueyrredón (Mar del Plata), Tandil y Necocheaconcentran la mayor parte del padrón.

Las principales fuerzas ponen en juego dirigentes de peso. En Fuerza Patria, la lista la encabeza la titular de ANSES María Fernanda Raverta, acompañada por el intendente de Mar Chiquita Jorge Paredi.

En La Libertad Avanza, el primer lugar corresponde al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, seguido por dirigentes de la región.

Por el espacio Somos Buenos Aires, se presenta el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, junto a referentes locales.

En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad postula a Alejandro Martínez como cabeza de lista, acompañado por Victoria Martínez Larrañaga y Miguel Ángel Arena.

Entre el resto de las fuerzas que compiten figuran nombres como Mario Garberoglio (Construyendo Porvenir), Lucía Lamothe (Partido Libertario), Víctor Hugo Bazán (Valores Republicanos), Eliel Corigliano (Es con Vos Es con Nosotros), Fabio Molinero (Alianza Potencia), Horacio Rivara (Unión Liberal), Juan Francisco Obiol (Unión y Libertad), Marcelo Freitas (Frente Patriota Federal), María Agustina Vaccaroni (Política Obrera) y Jorge Omar Pintos(Tiempo de Todos).

En total, son quince listas oficializadas que compiten en la 5ª Sección por las 5 bancas del Senado bonaerense en juego.

Clima electoral

Las elecciones de este año se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con calendario propio en la Provincia. El impacto de esta modalidad en la participación y en las estrategias de campaña fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. Además, el cambio en el mapa electoral que llevó a la 1ª Sección a superar a la 3ª en cantidad de electores también marca el escenario, como informó este artículo.

Listas oficializadas – 5ª Sección (Senadores/as provinciales) Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s). Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Garberoglio, Mario Osvaldo ▾ Titulares 1. Garberoglio, Mario Osvaldo

Garberoglio, Mario Osvaldo 2. Echeverria, Maria Eugenia

Echeverria, Maria Eugenia 3. Conti, Jose Alejandro

Conti, Jose Alejandro 4. Fernandez, Margarita Dolores

Fernandez, Margarita Dolores 5. Gonzalez, Ricardo Ariel Suplentes 1. Zambotti, Maria Julia

Zambotti, Maria Julia 2. Perez, Walter Ramon

Perez, Walter Ramon 3. Piazzalonga, Evelyn Jeanette Partido Libertario — Cabeza de lista: Lamothe, Lucía Florencia ▾ Titulares 1. Lamothe, Lucía Florencia

Lamothe, Lucía Florencia 2. Annacondia, Angel

Annacondia, Angel 3. Martinengo, Susana Mabel

Martinengo, Susana Mabel 4. Pérez, Matías Ezequiel

Pérez, Matías Ezequiel 5. Luque, Mayli Baiana Suplentes 1. Meringer, Héctor Eduardo

Meringer, Héctor Eduardo 2. Morán, Georgina Soledad Valores Republicanos — Cabeza de lista: Bazan, Victor Hugo ▾ Titulares 1. Bazan, Victor Hugo

Bazan, Victor Hugo 2. Zaccaria, Monica Isabel

Zaccaria, Monica Isabel 3. Goncalves Fangueiro, Adelino

Goncalves Fangueiro, Adelino 4. Alegre, Alicia Soledad

Alegre, Alicia Soledad 5. Alvarado, Sergio Eduardo Suplentes 1. Ferrufino, Gabriela Del Valle

Ferrufino, Gabriela Del Valle 2. Castro, Jorge Raul

Castro, Jorge Raul 3. Moreno, Mirta Ines Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros — Cabeza de lista: Corigliano, Eliel ▾ Titulares 1. Corigliano, Eliel

Corigliano, Eliel 2. Bicco, Maira Antonella

Bicco, Maira Antonella 3. Di Domenico, Martin

Di Domenico, Martin 4. Romero, Alcira Del Valle

Romero, Alcira Del Valle 5. Costantini, Marcos Suplentes 1. Ortiz, Adriana Paola

Ortiz, Adriana Paola 2. Gutierrez, Rolando Roberto Alianza Potencia — Cabeza de lista: Molinero, Fabio Adrian ▾ Titulares 1. Molinero, Fabio Adrian

Molinero, Fabio Adrian 2. Abud, Flavia Veronica

Abud, Flavia Veronica 3. Kovacs, Francisco Jose

Kovacs, Francisco Jose 4. Martinez, Ana Maria

Martinez, Ana Maria 5. Borsi, Enrique Jorge Suplentes 1. Carril, Maria Ines

Carril, Maria Ines 2. Bosch, Nicolas Pio Bernardino Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Montenegro, Guillermo Tristan ▾ Titulares 1. Montenegro, Guillermo Tristan

Montenegro, Guillermo Tristan 2. Martinez, Maria Cecilia

Martinez, Maria Cecilia 3. de Urraza, Matias Miguel

de Urraza, Matias Miguel 4. Fiego, Maria Lujan

Fiego, Maria Lujan 5. Valiante, Luis Mariano Jesus Suplentes 1. Ganum Cocola, Luciana

Ganum Cocola, Luciana 2. Yeza, Alejo Matias

Yeza, Alejo Matias 3. Llamazares, Carolina Alianza Frente De Izquierda y De Trabajadores Unidad — Cabeza de lista: Martinez, Alejandro Juan ▾ Titulares 1. Martinez, Alejandro Juan

Martinez, Alejandro Juan 2. Martinez Larrañaga, Victoria Libertad

Martinez Larrañaga, Victoria Libertad 3. Arena, Miguel Angel

Arena, Miguel Angel 4. Magasinik, Sonia Eva

Magasinik, Sonia Eva 5. Dominguez, Nahuel Agustin Suplentes 1. Gil, Sabrina Soledad

Gil, Sabrina Soledad 2. Tomasone, Federico

Tomasone, Federico 3. Coria, Melina Jimena Alianza Fuerza Patria — Cabeza de lista: Raverta, Maria Fernanda ▾ Titulares 1. Raverta, Maria Fernanda

Raverta, Maria Fernanda 2. Paredi, Jorge Alberto

Paredi, Jorge Alberto 3. Garcia, Maria Laura

Garcia, Maria Laura 4. Sosa, Marcelo Fabian

Sosa, Marcelo Fabian 5. Caceres, Nancy Andrea Suplentes 1. Gelene, Emil

Gelene, Emil 2. Borda, Cintia Belen

Borda, Cintia Belen 3. Maestrojuan, Francisco Osvaldo Alianza Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: Suescun, Roberto Maximiliano ▾ Titulares 1. Suescun, Roberto Maximiliano

Suescun, Roberto Maximiliano 2. Libera, Maria Eugenia

Libera, Maria Eugenia 3. Unibaso, Carlos Damian

Unibaso, Carlos Damian 4. Condino, Maria Haydee

Condino, Maria Haydee 5. Pecarrere, Emanuel Suplentes 1. Echeverria, Melisa Cristina

Echeverria, Melisa Cristina 2. Valente, Carlos Emilio

Valente, Carlos Emilio 3. Passerini, Milva Lujan Alianza Union Liberal — Cabeza de lista: Rivara, Horacio Javier ▾ Titulares 1. Rivara, Horacio Javier

Rivara, Horacio Javier 2. Valle, Susana Isabel

Valle, Susana Isabel 3. Iriarte, Jose Luis

Iriarte, Jose Luis 4. Gutierrez, Andrea Fabiana

Gutierrez, Andrea Fabiana 5. Olivarez, Simon Pedro Suplentes 1. Pelozo, Nerina Itati

Pelozo, Nerina Itati 2. Carnisetti, Cristian Darel

Carnisetti, Cristian Darel 3. Robles, Mariana Lucia Alianza Union Y Libertad — Cabeza de lista: Obiol, Juan Francisco ▾ Titulares 1. Obiol, Juan Francisco

Obiol, Juan Francisco 2. Dell' Aquila, Sandra Maria

Dell' Aquila, Sandra Maria 3. Jaime, Claudio Alejandro

Jaime, Claudio Alejandro 4. Irrasabal, Diana Alejandra

Irrasabal, Diana Alejandra 5. Taborga, Cristian Diego Suplentes 1. Fernandez, Sabrina Anabella

Fernandez, Sabrina Anabella 2. Galvan, Jorge Adrian

Galvan, Jorge Adrian 3. Aguilar, Elizabeth Graciela Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: ▾ Titulares Suplentes 1. Pereira Figueroa, Paula Lucia

Pereira Figueroa, Paula Lucia 2. Moreno, Ariel Jorge

Moreno, Ariel Jorge 3. Toschi, Maria Gisela Partido Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Freitas, Marcelo Adrian ▾ Titulares 1. Freitas, Marcelo Adrian

Freitas, Marcelo Adrian 2. Castillo, Nancy Elizabeth

Castillo, Nancy Elizabeth 3. Ferreyra, Daniel Oscar

Ferreyra, Daniel Oscar 4. Bogado, Zulema Delinda

Bogado, Zulema Delinda 5. Zapata, Adrian Enrique Suplentes 1. Salome, Ines Rudesinda Partido Politica Obrera — Cabeza de lista: Vaccaroni, Maria Agustina ▾ Titulares 1. Vaccaroni, Maria Agustina

Vaccaroni, Maria Agustina 2. Olivera, German Marcelo

Olivera, German Marcelo 3. Meisegeier, Maria Ines

Meisegeier, Maria Ines 4. Levato, Antonio Jose

Levato, Antonio Jose 5. Rumbola Suarez, Daniela Suplentes 1. Corra, Rodolfo Alejandro

Corra, Rodolfo Alejandro 2. Jayo, Emilse Silvia

Jayo, Emilse Silvia 3. Lledo, Ernesto Raul Partido Tiempo De Todos — Cabeza de lista: Pintos, Jorge Omar ▾ Titulares 1. Pintos, Jorge Omar

Pintos, Jorge Omar 2. Lobartolo, Mariela Alejandra

Lobartolo, Mariela Alejandra 3. Barrios, Florentin

Barrios, Florentin 4. Peñalver, Romina Soledad

Peñalver, Romina Soledad 5. Cordoba, Gonzalo Alberto Suplentes 1. Acuña, Andrea Elizabeth

Acuña, Andrea Elizabeth 2. Navarro, Julio Argentino

Navarro, Julio Argentino 3. Aguirre, Eusebia De Jesus Desarrollo editorial y visual por LaNoticia1.com