Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad no se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
En la Quinta Sección Electoral, integrada por 27 municipios del sudeste bonaerense y la región centro, renuevan 5 bancas en el Senado provincial. Se trata de un territorio clave, con distritos de fuerte peso en la costa atlántica y en el interior productivo.
Los municipios que integran esta sección son: Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, General Alvarado, General Alvear, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, General Viamonte, Las Flores, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Villa Gesell y Lezama. Entre ellos, General Pueyrredón (Mar del Plata), Tandil y Necocheaconcentran la mayor parte del padrón.
Las principales fuerzas ponen en juego dirigentes de peso. En Fuerza Patria, la lista la encabeza la titular de ANSES María Fernanda Raverta, acompañada por el intendente de Mar Chiquita Jorge Paredi.
En La Libertad Avanza, el primer lugar corresponde al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, seguido por dirigentes de la región.
Por el espacio Somos Buenos Aires, se presenta el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, junto a referentes locales.
En tanto, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad postula a Alejandro Martínez como cabeza de lista, acompañado por Victoria Martínez Larrañaga y Miguel Ángel Arena.
Entre el resto de las fuerzas que compiten figuran nombres como Mario Garberoglio (Construyendo Porvenir), Lucía Lamothe (Partido Libertario), Víctor Hugo Bazán (Valores Republicanos), Eliel Corigliano (Es con Vos Es con Nosotros), Fabio Molinero (Alianza Potencia), Horacio Rivara (Unión Liberal), Juan Francisco Obiol (Unión y Libertad), Marcelo Freitas (Frente Patriota Federal), María Agustina Vaccaroni (Política Obrera) y Jorge Omar Pintos(Tiempo de Todos).
En total, son quince listas oficializadas que compiten en la 5ª Sección por las 5 bancas del Senado bonaerense en juego.
Clima electoral
Las elecciones de este año se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con calendario propio en la Provincia. El impacto de esta modalidad en la participación y en las estrategias de campaña fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. Además, el cambio en el mapa electoral que llevó a la 1ª Sección a superar a la 3ª en cantidad de electores también marca el escenario, como informó este artículo.
Listas oficializadas – 5ª Sección (Senadores/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Garberoglio, Mario Osvaldo▾
Titulares
- 1. Garberoglio, Mario Osvaldo
- 2. Echeverria, Maria Eugenia
- 3. Conti, Jose Alejandro
- 4. Fernandez, Margarita Dolores
- 5. Gonzalez, Ricardo Ariel
Suplentes
- 1. Zambotti, Maria Julia
- 2. Perez, Walter Ramon
- 3. Piazzalonga, Evelyn Jeanette
Partido Libertario — Cabeza de lista: Lamothe, Lucía Florencia▾
Titulares
- 1. Lamothe, Lucía Florencia
- 2. Annacondia, Angel
- 3. Martinengo, Susana Mabel
- 4. Pérez, Matías Ezequiel
- 5. Luque, Mayli Baiana
Suplentes
- 1. Meringer, Héctor Eduardo
- 2. Morán, Georgina Soledad
Valores Republicanos — Cabeza de lista: Bazan, Victor Hugo▾
Titulares
- 1. Bazan, Victor Hugo
- 2. Zaccaria, Monica Isabel
- 3. Goncalves Fangueiro, Adelino
- 4. Alegre, Alicia Soledad
- 5. Alvarado, Sergio Eduardo
Suplentes
- 1. Ferrufino, Gabriela Del Valle
- 2. Castro, Jorge Raul
- 3. Moreno, Mirta Ines
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros — Cabeza de lista: Corigliano, Eliel▾
Titulares
- 1. Corigliano, Eliel
- 2. Bicco, Maira Antonella
- 3. Di Domenico, Martin
- 4. Romero, Alcira Del Valle
- 5. Costantini, Marcos
Suplentes
- 1. Ortiz, Adriana Paola
- 2. Gutierrez, Rolando Roberto
Alianza Potencia — Cabeza de lista: Molinero, Fabio Adrian▾
Titulares
- 1. Molinero, Fabio Adrian
- 2. Abud, Flavia Veronica
- 3. Kovacs, Francisco Jose
- 4. Martinez, Ana Maria
- 5. Borsi, Enrique Jorge
Suplentes
- 1. Carril, Maria Ines
- 2. Bosch, Nicolas Pio Bernardino
Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Montenegro, Guillermo Tristan▾
Titulares
Suplentes
- 1. Ganum Cocola, Luciana
- 2. Yeza, Alejo Matias
- 3. Llamazares, Carolina
Alianza Frente De Izquierda y De Trabajadores Unidad — Cabeza de lista: Martinez, Alejandro Juan▾
Titulares
- 1. Martinez, Alejandro Juan
- 2. Martinez Larrañaga, Victoria Libertad
- 3. Arena, Miguel Angel
- 4. Magasinik, Sonia Eva
- 5. Dominguez, Nahuel Agustin
Suplentes
- 1. Gil, Sabrina Soledad
- 2. Tomasone, Federico
- 3. Coria, Melina Jimena
Alianza Fuerza Patria — Cabeza de lista: Raverta, Maria Fernanda▾
Titulares
Suplentes
- 1. Gelene, Emil
- 2. Borda, Cintia Belen
- 3. Maestrojuan, Francisco Osvaldo
Alianza Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: Suescun, Roberto Maximiliano▾
Titulares
Suplentes
- 1. Echeverria, Melisa Cristina
- 2. Valente, Carlos Emilio
- 3. Passerini, Milva Lujan
Alianza Union Liberal — Cabeza de lista: Rivara, Horacio Javier▾
Titulares
- 1. Rivara, Horacio Javier
- 2. Valle, Susana Isabel
- 3. Iriarte, Jose Luis
- 4. Gutierrez, Andrea Fabiana
- 5. Olivarez, Simon Pedro
Suplentes
- 1. Pelozo, Nerina Itati
- 2. Carnisetti, Cristian Darel
- 3. Robles, Mariana Lucia
Alianza Union Y Libertad — Cabeza de lista: Obiol, Juan Francisco▾
Titulares
- 1. Obiol, Juan Francisco
- 2. Dell' Aquila, Sandra Maria
- 3. Jaime, Claudio Alejandro
- 4. Irrasabal, Diana Alejandra
- 5. Taborga, Cristian Diego
Suplentes
- 1. Fernandez, Sabrina Anabella
- 2. Galvan, Jorge Adrian
- 3. Aguilar, Elizabeth Graciela
Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: ▾
Titulares
Suplentes
- 1. Pereira Figueroa, Paula Lucia
- 2. Moreno, Ariel Jorge
- 3. Toschi, Maria Gisela
Partido Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Freitas, Marcelo Adrian▾
Titulares
- 1. Freitas, Marcelo Adrian
- 2. Castillo, Nancy Elizabeth
- 3. Ferreyra, Daniel Oscar
- 4. Bogado, Zulema Delinda
- 5. Zapata, Adrian Enrique
Suplentes
- 1. Salome, Ines Rudesinda
Partido Politica Obrera — Cabeza de lista: Vaccaroni, Maria Agustina▾
Titulares
- 1. Vaccaroni, Maria Agustina
- 2. Olivera, German Marcelo
- 3. Meisegeier, Maria Ines
- 4. Levato, Antonio Jose
- 5. Rumbola Suarez, Daniela
Suplentes
- 1. Corra, Rodolfo Alejandro
- 2. Jayo, Emilse Silvia
- 3. Lledo, Ernesto Raul
Partido Tiempo De Todos — Cabeza de lista: Pintos, Jorge Omar▾
Titulares
- 1. Pintos, Jorge Omar
- 2. Lobartolo, Mariela Alejandra
- 3. Barrios, Florentin
- 4. Peñalver, Romina Soledad
- 5. Cordoba, Gonzalo Alberto
Suplentes
- 1. Acuña, Andrea Elizabeth
- 2. Navarro, Julio Argentino
- 3. Aguirre, Eusebia De Jesus
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
