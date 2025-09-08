En las primeras elecciones legislativas desdobladas, en la Provincia de Buenos Aires, además de concejales y consejeros escolares en los municipios, se renovaron bancas en la Legislatura. En el caso del Senado bonaerense, se votó en las secciones 1ª, 4ª, 5ª y 7ª, que en conjunto repartieron 23 lugares en la Cámara Alta.

El resultado marcó un claro triunfo de Fuerza Patria, que se aseguró 13 bancas y se convirtió en la primera minoría en el Senado. Por su parte, La Libertad Avanza alcanzó 8 lugares, consolidando su presencia legislativa. En tanto, Somos Buenos Aires ingresó con 2 senadores en la 4ª Sección. El resto de las fuerzas no alcanzó el piso en ninguna de las secciones.

En la 1ª Sección (norte y oeste del conurbano), donde se disputaron 8 bancas, Fuerza Patria encabezada por Gabriel Katopodis obtuvo 5 lugares, mientras que La Libertad Avanza con Diego Valenzuela al frente consiguió 3.

En la 4ª Sección, que comprende distritos del noroeste bonaerense como Junín o Chacabuco, se eligieron 7 bancas. El reparto quedó en 3 para Fuerza Patria, 2 para La Libertad Avanza y 2 para Somos Buenos Aires. Allí encabezaron las listas Diego Videla (FP), Gonzalo Cabezas (LLA) y Pablo Petrecca (Somos).

En la 5ª Sección, que abarca la costa atlántica y el sudeste bonaerense, se repartieron 5 bancas. La Libertad Avanza, con Guillermo Montenegro como cabeza de lista, obtuvo 3 lugares, mientras que Fuerza Patria, liderada por Fernanda Raverta, sumó 2.

Finalmente, en la 7ª Sección (centro bonaerense, con distritos como Olavarría, Azul y Bolívar), se renovaron 3 bancas que quedaron íntegramente para Fuerza Patria, encabezada por María Inés Laurini.

Con estos resultados, la nueva composición del Senado bonaerense a partir de diciembre tendrá un predominio de Fuerza Patria, un bloque consolidado de La Libertad Avanza y la irrupción de Somos Buenos Aires con dos representantes. El mapa legislativo anticipa un período de negociaciones y acuerdos, ya que ninguna fuerza alcanza la mayoría propia.

Senadores electos por sección y fuerza

1ª Sección (8 bancas)

Fuerza Patria : Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Alberto Ishii, Mónica Fernanda Macha, Fernando Coronel

: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Alberto Ishii, Mónica Fernanda Macha, Fernando Coronel La Libertad Avanza: Diego Valenzuela, María Luz Bambaci, Luciano Emanuel Olivera

4ª Sección (7 bancas)

Fuerza Patria : Diego Alberto Videla, María Valeria Arata, Germán Lago.

: Diego Alberto Videla, María Valeria Arata, Germán Lago. La Libertad Avanza : Gonzalo Darío Cabezas, Analía Balaudo.

: Gonzalo Darío Cabezas, Analía Balaudo. Somos Buenos Aires: Pablo Alexis Petrecca, Natalia Quintana.

5ª Sección (5 bancas)

La Libertad Avanza : Guillermo Tristán Montenegro, María Cecilia Martínez, Matías Miguel De Urraca.

: Guillermo Tristán Montenegro, María Cecilia Martínez, Matías Miguel De Urraca. Fuerza Patria: Fernanda Raverta, Jorge Alberto Paredi.

7ª Sección (3 bancas)

Fuerza Patria: María Inés Laurini, Marcos Emilio Pisano, Evelyn Díaz.