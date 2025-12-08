La vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario, les tomó juramento en el recinto de sesiones a los representantes legislativos de la provincia de Buenos Aires electos durante las elecciones del 7 de septiembre. En la sesión, el Senado no eligió a las nuevas autoridades del cuerpo que tendrá lugar en la próxima cita.

Entre los dirigentes presentes estuvieron el exministro Sergio Massa, líder del Frente Renovador, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, intendentes, entre otros.

De esta forma, iniciaron su período legislativo representando a Unión por la Patria: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel (primera sección); Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago (cuarta sección), Fernanda Raverta y Jorge Paredi (quinta sección), María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz (séptima sección).

Por La Libertad Avanza, arribaron a la Cámara Alta: Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (primera sección), Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección), Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).

Por el bloque Somos Buenos Aires, juraron: Pablo Petrecca y Natalia Quintana (cuarta sección).

Sobre el final de la sesión preparatoria, se fijaron los días y horas para desarrollar las sesiones ordinarias correspondientes al 154° período legislativo: martes, miércoles y jueves a partir de las 14 horas.

Además, el Cuerpo aprobó los pedidos de licencia solicitados por Gabriel Katopodis, quien seguirá desempeñándose como Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires; y del senador Diego Valenzuela.

Previamente, los senadores que culminaron su mandato recibieron medallas en reconocimiento a su labor como integrantes de la Cámara Alta.

Por el oficialismo, fueron reconocidos: Teresa García, Gustavo Soos, Omar Vivona, Sofía Vannelli, María Elena Defunchio, Walter Torchio, Daniela Viera, Gabriela Demaría, Pablo Obeid, Eduardo Bucca y Juan Alberto Martínez (quien se encontraba de licencia).

Desde la oposición, fueron distibguidos: Daniela Reich, Joaquín de la Torre, Christian Gribaudo, Aldana Ahumada, Marcelo Daletto, Eugenia Gil, Agustín Máspoli, Yamila Alonso, Alejandro Rabinovich, Ariel Martínez Bordaisco, Flavia Delmonte, Alejandro Cellillo y Lorena Mandagarán.