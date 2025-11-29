La diputada nacional Silvia Lospennato, referente del PRO que representaba a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara Alta, confirmó este viernes que dejará su banca en el Congreso para asumir como legisladora porteña a partir del 10 de diciembre. Lo anunció en redes sociales, acompañando su mensaje con una foto junto a Mauricio Macri y Jorge Macri.

Con su salida, la banca será ocupada por Lorena Petrovich, la quilmeña y exfundionaria de Lanús que fue diputada provincial por la Tercera Sección. La dirigente bonaerense del sur del conurbano es una mujer cercana a Patricia Bullrich y se sumará al bloque de La Libertad Avanza, que sigue ampliando su representación en Diputados.

La llegada de Petrovich se suma a los pases ya confirmados de los santafesinos Alejandro Bongiovanni y Veronica Razzini, quienes también se alinearon con el oficialismo. Con estos movimientos, LLA alcanzaría 94 bancas, mientras que el peronismo quedaría con 96, aunque se esperan nuevas fugas en el kirchnerismo.

“Voy a cumplir con mi palabra y honrar cada voto de confianza al PRO”, expresó Lospennato. Su salida tiene impacto directo en el equilibrio parlamentario, especialmente por la incorporación de otra dirigente bonaerense al bloque libertario.

Razzini justificó su pase afirmando que acompaña el rumbo económico del presidente Javier Milei, mientras que Patricia Bullrich celebró su incorporación destacando su trabajo con las PyMEs.

En paralelo, Unión por la Patria enfrenta una crisis interna: con las salidas recientes —incluidos los cuatro diputados alineados con el gobernador catamarqueño Raúl Jalil— el bloque podría caer a 92 escaños, abriendo la disputa por la primera minoría.

En un Congreso muy fragmentado, cada banca cuenta. Y los últimos movimientos —incluida la salida de Lospennato y la llegada de Petrovich— vuelven a mover el tablero político en la Cámara Baja.