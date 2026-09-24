El Senado bonaerense fue sede de una jornada de reflexión y debate por los 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), con eje en los cambios que atravesaron a la sociedad desde su sanción y en los nuevos desafíos que plantean las redes sociales, el grooming y la inteligencia artificial.

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La actividad, denominada “A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral: desafíos de una época”, se desarrolló en el Salón Nunca Más del edificio anexo de la Cámara alta provincial y reunió a referentes del ámbito educativo, académico, legislativo y de organizaciones de la sociedad civil.

La Ley 26.150 fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y estableció el derecho de los estudiantes de todo el país a recibir Educación Sexual Integral en establecimientos públicos y privados. La normativa contempla un abordaje que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

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Uno de los paneles estuvo dedicado específicamente a los desafíos de la ESI en la era digital, con especial atención al impacto de las redes sociales, las nuevas tecnologías y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

Foto: Prensa Senado BA

Participaron Laura Sánchez, presidenta de la Asociación Civil Mundo Ema; María Paula García, de Amnistía Internacional; Milagros Schroder, de Educación Faro Digital; y Jesi Farías y Nadia Fink, de Editorial Chirimbote.

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Durante el intercambio se analizaron los nuevos escenarios en los que niñas, niños y adolescentes construyen sus vínculos, acceden a información y desarrollan sus identidades. En ese contexto, también se abordaron problemáticas vinculadas con las violencias digitales, el grooming y otras situaciones derivadas del uso de las nuevas tecnologías.

Los 20 años de la ESI

El segundo panel estuvo centrado en el recorrido de la ESI desde la sanción de la ley y en el papel de los docentes y las instituciones educativas en su implementación.

Participaron la senadora provincial Laura Clark (Fuerza Patria), el sociólogo Daniel Filmus, la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, y la directora de ESI de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Mirta Marina.

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La normativa establece que las distintas jurisdicciones deben garantizar acciones educativas sistemáticas durante el ciclo lectivo, desde el nivel inicial hasta la formación docente y la educación técnica no universitaria.

En ese marco, el encuentro puso el foco en el papel de las escuelas y de los docentes que llevan adelante cotidianamente espacios de enseñanza, acompañamiento y diálogo con los estudiantes.

Foto: Prensa Senado BA

Durante la jornada, Clark sostuvo que la ESI fue ampliando su presencia más allá del ámbito escolar. “La ESI es patrimonio social, porque no solo está en las escuelas sino que empezó a tomar vida en el deporte, las actividades culturales y en la política”, afirmó.

La actividad también incluyó una muestra de editoriales y materiales de divulgación vinculados con la ESI, con propuestas destinadas principalmente a infancias y adolescencias. Participaron, entre otras, Chirimbote y A Sol de Piel.

La jornada permitió así repasar las dos décadas transcurridas desde la sanción de la Ley 26.150 y poner en discusión los escenarios que atraviesan actualmente a la ESI, con especial atención a las transformaciones tecnológicas, las redes sociales, la inteligencia artificial y el rol de las instituciones y la comunidad.

Del encuentro participaron además las senadoras bonaerenses de Fuerza Patria Mónica Macha, María Rosa Martínez y María Inés Laurini, junto a Natalia Quintana, de Hechos.