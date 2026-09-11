A 50 años del secuestro y asesinato de Sergio “Ruso” Karakachoff, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó un homenaje al dirigente estudiantil, abogado laboralista, periodista, docente y militante de los derechos humanos, y le otorgó de manera póstuma la distinción “Azucena Villaflor”.

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El reconocimiento se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura bonaerense, en La Plata, y fue recibido por su esposa, María del Carmen “Marimé” Arias, y sus hijas Matilde y Sofía Karakachoff.

La actividad fue organizada por el vicepresidente de la Cámara, Matías Civale, junto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Martín Malpeli, y la diputada Lucía Iañez.

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La distinción “Azucena Villaflor” reconoce a personas, instituciones y colectivos por su aporte a la promoción y protección de los derechos humanos. En este caso, se destacó la trayectoria de Karakachoff como abogado, periodista, docente y dirigente platense, especialmente por su defensa de trabajadores, sindicalistas y perseguidos políticos.

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Karakachoff integró además la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y presentó numerosos hábeas corpus en defensa de personas detenidas y desaparecidas, en un contexto de creciente persecución y violencia política.

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Durante el homenaje, su hija Matilde Karakachoff destacó el valor de mantener viva la memoria de su padre.

“Llevamos 50 años haciendo memoria, resistiendo y viviendo como nos enseñó el Ruso, que es portador de vida y no de muerte”, expresó.

También agradeció la distinción y señaló: “Me parece un símbolo hermoso, el reconocimiento de la pelea por los derechos humanos y por la justicia”.

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Por su parte, Civale remarcó el carácter multipartidario del homenaje y sostuvo que, si Karakachoff estuviera vivo, “le encantaría que sea de esta manera, de una manera multipartidaria, en la casa de la democracia”.

En tanto, Malpeli afirmó que la distinción busca reconocer a quienes lucharon por la democracia y los derechos humanos. “La democracia los extraña. Así que esto es una forma también de decir que están acá presentes, sobre todo con sus ideas”, sostuvo.

Como parte del acto, Franja Morada Nacional presentó un cortometraje sobre Karakachoff y su compañero de militancia Domingo “Mingo” Teruggi, con el objetivo de acercar sus historias a las nuevas generaciones.

También participaron dirigentes políticos, referentes del movimiento estudiantil, autoridades legislativas y familiares de Karakachoff, entre ellos Ricardo Alfonsín, Federico Storani, César Martucci, Leonel Chiarella, Josefina Mendoza y Antonella Borfattaro.