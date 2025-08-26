Días atrás, Máximo Kirchner acompañó a Mayra Mendoza en Quilmes en la inauguración del Polideportivo Diego Armando Maradona. En las últimas horas se viralizó un fragmento del discurso del Diputado en el que apunta contra Axel Kicillof, a menos de dos semanas para las elecciones bonaerenses.

"Hace un año atrás, en un acto que hacíamos en la ciudad de La Plata me decían ‘qué linda está la ciudad de La Plata’. Ojalá el gobernador ponga la misma plata en Quilmes que pone en la ciudad de La Plata", cuestionó el hijo de la expresidenta. Y resaltó: "Me va a encantar, Quilmes lo necesita".

Cuando la interna de Fuerza Patria parecía quedar atrás, y mientras el Gobierno de Javier Milei vive sus peores momentos por las audios de las coimas, Máximo Kirchner salió a propulsar fuego aliado.

