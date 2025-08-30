A pocos días de las elecciones del 7 de septiembre, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, recorredistintos distritos de la provincia de Buenos Aires para acompañar a los candidatos locales y conocer las demandas de vecinos.

En Junín, cuarta sección electoral, Massa acompañó a la candidata a senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por la paralización de 149 viviendas del plan Procrear. Las obras, frenadas desde diciembre de 2023, generaron incertidumbre entre miles de familias que esperan acceder a su vivienda propia. Según un tuit de Arata, “muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. Gracias a Massa por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la indiferencia del municipio y la falta de respuestas del gobierno nacional”.

Más tarde, en Baradero, segunda sección electoral, participó de un encuentro con jóvenes preocupados por la falta de empleo, junto al candidato a concejal Juan Bautista Morales y el candidato a diputado provincial Carlos Puglelli. Durante la actividad se abordaron temas vinculados a empleo y oportunidades para los jóvenes de la zona.

En las próximas horas, Massa tiene previsto visitar San Martín y San Vicente. En San Martín, se reunirá con adultos mayores para conocer las dificultades que enfrentan con jubilaciones, medicamentos y atención médica. En San Vicente, junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos Roberto Vázquez y Ayelén Rasqueti, se realizará un encuentro con eje en seguridad.

Además de las recorridas, Massa envió un mensaje telefónico a toda la provincia de Buenos Aires, convocando a participar de la campaña y apoyar a los candidatos del Frente Renovador.

