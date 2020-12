La diputada Camila Crescimbeni, de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, recordó una anécdota personal durante su discurso en el que adelantó su acompañamiento a la legalización del aborto.

"Hace 30 años, mi papá decidió irse del seminario y estudiar abogacía y se conoció con mi mamá, una estudiante de psicología, y quedaron embarazados. El médico les preguntó que querían hacer y eligieron tenerme. Si, hace 30 años. Lo cuento para que sepamos y veamos y no nos olviedmos que el aborto es una realidad hace siglos, existe, nos guste o no verlo", señaló Crescimbeni, quien proviene de la Juventud Pro.

Y agregó: "Este proyecto no propone o impulsa el aborto, propone ver una realidad que existe y nos atraviesa hace décadas, popone regularizar una realidad que nos duele. Mis papás fueron libres de elegir, partieron de una decisión y no me educaron en la mentira, me educaron para poder elegir con educación sexual".

"Tenemos que ser hoy nosotros los que con empatía, que es un valor también, entender las realidades diversas que atraviesan a las maternidades en nuesto país, y que nos duelen, que nos dejan en total soledad", dijo.

Y finalizó: "Nuestra generación quiere hablar más no menos, que estos temas estén sobre la mesa. Es lo que estamos votando acá. Hoy no soy Camila, también soy todas ellas que también piden que sea ley, que no las dejemos en el ocultamiento y la clandestinidad".