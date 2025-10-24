Accidente en la Ruta 226: dos camiones se rozaron bajo la lluvia y uno terminó despistando
El accidente ocurrió entre Carlos Tejedor y Tres Algarrobos, en medio de una fuerte lluvia que complicó la visibilidad sobre la Ruta 226. Uno de los vehículos, un camión cisterna, terminó despistando tras rozar lateralmente con otro transporte de carga.
El siniestro se registró en la mañana de este viernes y coincidió en el tiempo con otro choque por alcance entre una camioneta y un camión en la Ruta 33, también en la región del noroeste bonaerense.
Según publicó el portal Distrito Interior, uno de los transportes involucrados fue un camión cisterna que circulaba en dirección a Carlos Tejedor, conducido por un vecino de esa localidad. En sentido contrario lo hacía un Scania con batea, manejado por un chofer oriundo de Pila.
A raíz del roce, el cisterna perdió estabilidad y terminó despistando a la vera del camino. Afortunadamente, no hubo heridos y los daños fueron solo materiales.
En el lugar trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial, que intervino de manera simultánea en el otro siniestro registrado sobre la Ruta 33, entre General Villegas y General Pinto.
