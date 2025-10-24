El siniestro se registró en la mañana de este viernes y coincidió en el tiempo con otro choque por alcance entre una camioneta y un camión en la Ruta 33, también en la región del noroeste bonaerense.

Según publicó el portal Distrito Interior, uno de los transportes involucrados fue un camión cisterna que circulaba en dirección a Carlos Tejedor, conducido por un vecino de esa localidad. En sentido contrario lo hacía un Scania con batea, manejado por un chofer oriundo de Pila.

A raíz del roce, el cisterna perdió estabilidad y terminó despistando a la vera del camino. Afortunadamente, no hubo heridos y los daños fueron solo materiales.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Seguridad Vial, que intervino de manera simultánea en el otro siniestro registrado sobre la Ruta 33, entre General Villegas y General Pinto.

