El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, analizó las nuevas medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y destacó que el rol de su Ministerio "seguirá siendo el mismo que tuvimos desde el principio de la pandemia, acompañar las decisiones para preservar la vida de los argentinos".

En declaraciones a Radio Provincia dijo que "son medidas que la población estaba esperando. Está bien que se haya focalizado en el AMBA y lo que se busca es que el sistema de salud no se sature y aletargar el crecimiento de la curva", de contagios.

Además, explicó que "todas las actividades productivas, comerciales, económicas, van a funcionar entre las 6 y las 19 horas. No considero que las medidas que se tomaron vayan a afectar la economía, al contrario se tuvo un especial cuidado para que esto no suceda. Lo único que no va a haber es circulación desde las 20 horas".

Consultado sobre la participación de Patricia Bullrich en la protesta frente a la Quinta de Olivos anoche, Rossi expresó que "la presidenta del PRO no le hace bien a su partido ni al país. Uno podría tratar de minimizar esta protesta frente a Olivos, pero la presencia de Bullrich ahí demuestra que hay organización y que hay un sector que tratan de posicionarse políticamente".