El presidente Alberto Fernández destacó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "es, de su generación, el que más se preparó para ser" presidente.

Fue durante un acto en el que se pone en marcha la obra de la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en la localidad de Dock Sud, Avellaneda.

"Es, de su generación, el que más se preparo para ser presidente de la Argentina, con quien compartimos los mismos valores y compromisos. No se dejen confundir, que no les vendan espejitos de colores. Los problemas no se arreglan con una motosierra. Si quieren un país con justicia social voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos seguir por la senda del crecimiento y el desarrollo", dijo el mandatario.

Por su parte, Massa destacó la "obra histórica" que representa la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en la localidad de Dock Sud

La obra que se realiza con la financiación del Banco Mundial. Al respecto, dijo que "esto no es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios".

"A Cristina (Kirchner) le tocó empezar esta obra y a Alberto terminarla. A algunos nos gusta hacer y a otros hablar, pero mejor que decir es hacer y hoy estamos terminando esta obra histórica", dijo Massa en el acto, donde hizo una fuerte defensa de la "inversión pública".

Además cuestionó a aquellos que "no pudieron hacer ni un kilometro de subte" y también a aquellos "negacionistas del cambio climático y que no les importan nuestros ríos".