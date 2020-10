La empresa Raízen Argentina anunció una inversión de US$ 715 millones que permitirá la modernización y ampliación de capacidad de la refinería de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, y el crecimiento de la red de estaciones de servicio en todo el país bajo la marca Shell.

Así lo anunciaron el presidente de Raízen Argentina, Teófilo Lacroze, y el presidente del consejo de administración del grupo brasileño Raízen & Cosan, Rubens Ometto Silveira Mello, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández del que también participó el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Lacroze destacó que el plan de inversiones va a crear en el próximo trienio "4.000 nuevos empleos y más de 3.000 nuevos contratos con pequeñas y medianas empresas".

Por su parte el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que en los últimos cuatro años "la mentira fue una constante" y que su Gobierno buscó "dar seriedad", comenzando por "asumir compromisos" a partir de "la palabra que uno empeña".

En tanto, el jefe de Estado destacó la pretensión la refinería de "exportar combustibles a Uruguay, Paraguay y Brasil, que son exportaciones que Argentina necesita". Por otra parte, Fernández ponderó que las inversiones sean en el Gran Buenos Aires, "que durante todo este tiempo fue absolutamente olvidada".

El color a la jornada lo aportó el estadio de Dock Sud donde Fernández aterrizó, recibió una camiseta y se tomó fotografías.

#institucional Hace instantes el Presidente de la Nación Alberto Fernández @alferdez aterrizó en nuestro Estadio. #VAMOSDOCKE ?????? pic.twitter.com/pybYGZ8Tig — Sportivo Dock Sud (desde ??) (@ElDockeOficial) October 13, 2020

La refinería ocupa 140 hectáreas, procesa e industrializa 100 mil barriles de petróleo cada día, emplea a más de mil trabajadores y opera además 735 estaciones de servicio, en las que trabajan a más de 12.000 personas, resaltó la empresa. "Aquí generamos combustibles, lubricantes y especialidades para abastecer las necesidades de movilidad de todos los argentinos, y también del mundo, porque 20% de lo que producimos se exporta", agregó el directivo de la petrolera.

Lacroze destacó que la Argentina está atravesando "un momento delicado" y este plan de inversiones "es el compromiso para reactivar la economía generando producción, empleo y mucho trabajo para miles de pymes”.

El directivo precisó que el plan de inversiones “tiene tres pilares fundamentales”, el primero de los cuales demandará US$ 350 millones para una serie de unidades que conformarán una nueva línea de producción de combustibles, otros US$ 300 millones serán para modernización, mejoramiento de la eficiencia energética de la refinería y para aumentar el procesamiento de crudo, principalmente de Vaca Muerta y el tercer pilar será de US$ 80 millones para la expansión de la red de estaciones de servicio y para proyectos de logística, distribución y trading, completó.