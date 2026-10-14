La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegó este miércoles por la mañana al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Mar del Plata, donde mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Guillermo Montenegro, en medio de la preocupación por la situación de inseguridad en la ciudad.

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Según informó el medio local La Capital, la funcionaria arribó a la sede ubicada en Juan B. Justo y 20 de Septiembre, acompañada por el diputado nacional Alejandro Carrancio y dos funcionarios del Ministerio de Seguridad con experiencia en la gestión local: el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director nacional de Operaciones y Despliegue Territorial, Gustavo Jara.

Pese a las expectativas por la posibilidad de que se anuncien medidas para reforzar la seguridad, Monteoliva no realizó declaraciones a la prensa. Fuentes del Gobierno nacional indicaron que la actividad prevista en el COM consistía únicamente en una reunión de trabajo.

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Expectativa por el envío de fuerzas federales

La visita de la ministra se produce en un contexto de preocupación por los hechos delictivos registrados en Mar del Plata y ante la posibilidad de que se disponga el envío de más efectivos para reforzar la prevención del delito.

La expectativa creció semanas atrás, cuando Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva y actual senadora nacional, afirmó que la ciudad atravesaba una “crisis de seguridad muy fuerte” y planteó la necesidad de evaluar un “desembarco” de fuerzas federales.

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Sin embargo, hasta el momento no se comunicaron anuncios oficiales sobre la llegada de nuevos efectivos ni sobre eventuales recursos adicionales destinados al distrito.

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Montenegro volvió al municipio con la inseguridad en agenda

El encuentro también se da luego del regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia, tras ejercer durante diez meses como senador provincial.

La semana pasada, el jefe comunal había señalado que retomaba sus funciones con el objetivo de coordinar los recursos disponibles frente a la escalada de la inseguridad.

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La reunión con Monteoliva aparece así como una instancia de diálogo entre el Municipio y el Gobierno nacional para abordar la situación de seguridad en Mar del Plata y evaluar posibles líneas de trabajo conjunto.

Reunión con dirigentes de La Libertad Avanza

Además de la actividad en el Centro de Operaciones y Monitoreo, estaba previsto que la ministra mantuviera cerca del mediodía un encuentro con dirigentes de La Libertad Avanza.

La agenda de Monteoliva se desarrolla mientras crecen los reclamos por mayores medidas de prevención y una respuesta coordinada entre las autoridades municipales y nacionales.