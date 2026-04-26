La situación hídrica volvió a encender alarmas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con foco en General Villegas, donde el municipio activó medidas y profundizó el monitoreo ante el avance de las complicaciones en zonas rurales.

Ads

Según informó La Trocha Digital, el intendente Gilberto Alegre encabezó una reunión de trabajo junto a su gabinete y la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario para evaluar el escenario y definir líneas de acción.

Impacto en caminos rurales y producción

Del encuentro participaron funcionarios del área de Gobierno, Producción y Medio Ambiente, junto a representantes del sector agropecuario, en una mesa donde se analizaron los efectos del exceso hídrico en distintas zonas del distrito.

Ads

Entre los principales puntos abordados se destacaron:

Deterioro de caminos rurales

Dificultades para el desarrollo de las campañas productivas

Complicaciones en las condiciones de trabajo del sector agropecuario

El diagnóstico compartido puso en evidencia que la problemática no es aislada, sino que forma parte de un escenario más amplio que afecta a toda la región.

Ads

Un problema que supera lo local

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de abordar la situación con una mirada regional. Las autoridades remarcaron que el comportamiento hídrico no reconoce límites distritales y exige coordinación con municipios vecinos y organismos provinciales.

En ese marco, se planteó fortalecer el monitoreo permanente y avanzar en estrategias conjuntas para dar respuesta a una problemática que impacta directamente en la economía local.

Durante la reunión también se trabajó en la proyección de medidas destinadas a acompañar a los productores y mitigar el impacto del escenario actual.

Ads

El objetivo central es preservar la capacidad productiva del distrito en un contexto donde el estado de los suelos y las condiciones climáticas condicionan fuertemente la actividad.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener una agenda activa, con presencia territorial y articulación entre distintos actores, para enfrentar una situación que sigue en evolución y mantiene en alerta a buena parte del noroeste bonaerense.