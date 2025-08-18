En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Javier Alonso respondió a las críticas de Maximiliano Bondarenko, quien había señalado irregularidades en la entrega de móviles policiales sin patente. “Sería bueno recordarle que ningún auto cero kilómetro tiene patente. Si está tan preocupado, que hable con su jefe, Milei, y le pida que las patentes lleguen antes de salir de la concesionaria”, ironizó el funcionario.

El ministro fue más allá y disparó contra la trayectoria de su adversario político: “Como Bondarenko nunca fue un policía muy destacado, se ve que de cuestiones de seguridad no entiende”. Y agregó que el candidato de La Libertad Avanza “utiliza la mentira como práctica habitual”.

Alonso también defendió la gestión bonaerense en materia de seguridad. Destacó que en la provincia hay “20% menos de homicidios” respecto a la gestión anterior y que en lo que va del año “se desarticularon más de 200 organizaciones criminales”.

Por su parte, Maximiliano Bondarenko, excomisario inspector de la Policía Bonaerense y actual concejal de Florencio Varela, fue elegido por Javier Milei para encabezar la lista de diputados provinciales de la tercera sección electoral. El libertario, que pasó por el PRO y luego acompañó a Facundo Manes, buscará consolidarse en el territorio donde el peronismo suele ser más fuerte.

El enfrentamiento entre Alonso y Bondarenko abre un nuevo capítulo en la campaña electoral bonaerense. El ministro, alineado con Axel Kicillof, salió a marcarle la cancha al flamante referente libertario que intentará disputar votos en la zona sur del conurbano, una de las zonas más calientes de la Provincia en materia de seguridad.

