El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, salió al cruce de las críticas del Gobierno nacional contra la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad y cuestionó especialmente los planteos de Patricia Bullrich y Diego Santilli luego de la decisión judicial que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.

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En declaraciones al programa Buenas Tardes China, Alonso defendió los resultados de la gestión bonaerense y sostuvo que la reducción de los homicidios en la Provincia forma parte de una tendencia que también explica los buenos indicadores de seguridad que exhibe la Argentina.

“Bullrich dijo que Argentina es el país más seguro de la región y eso es por el trabajo que hace todos los días el gobernador Kicillof, los jueces, los fiscales, los intendentes y este ministro de Seguridad que bajaron los homicidios a una cifra récord en la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.

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En esa línea, lanzó una de sus principales críticas hacia la exministra de Seguridad nacional y actual senadora: “La Provincia no puede ser un baño de sangre si Argentina es el país más seguro de la región”.

Alonso también destacó el crecimiento de la población carcelaria bonaerense durante la actual gestión. “En las cárceles de la Provincia de Buenos Aires hay 18.000 presos más que cuando llegó Kicillof”, señaló.

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Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune.



Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 7, 2026

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad

El funcionario bonaerense también se refirió al fallo que suspendió temporalmente la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de recursos para ponerlo en funcionamiento.

Según Alonso, “a la Provincia no llegó un peso” para implementar la reforma y advirtió que la reducción de la edad de imputabilidad requiere una estructura judicial, penitenciaria y profesional acorde.

“Hay que duplicar la cantidad de jueces, fiscales, defensores, ampliar la cantidad de establecimientos para trabajar con menores condenados, financiar equipos interdisciplinarios y no hay nada de eso”, cuestionó.

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Y agregó: “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza”.

Para Alonso, sin los recursos necesarios, la reforma corre el riesgo de quedar limitada a una modificación normativa. “Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”, sostuvo.

Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado



Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y… https://t.co/D7JVMBLipb — Javier Alonso (@JaviAlonsook) September 8, 2026

El fuerte cruce con Diego Santilli

Las declaraciones se dieron en medio de un fuerte intercambio entre Alonso y el ministro del Interior, Diego Santilli, a través de las redes sociales.

Santilli había cuestionado a Kicillof por su silencio frente al fallo de la jueza Marta Elba Pascual, que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

“Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, publicó Santilli.

El funcionario nacional también acusó al gobernador de ponerse “del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

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Alonso respondió directamente y le reclamó al Gobierno nacional que garantice los recursos necesarios para aplicar la reforma.

“Ministro, concéntrese en hacer el trabajo que tiene que hacer y en devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado”, escribió.

También cuestionó que el Ejecutivo nacional reclame al gobernador por una decisión adoptada por la Justicia: “¿Por qué le reclama al Ejecutivo una decisión que corresponde al Poder Judicial? ¿No estamos en una República acaso?”, planteó.

La respuesta de Santilli subió todavía más el tono de la discusión. El ministro del Interior apeló a una chicana vinculada a una antigua polémica por la compra de material de educación sexual durante el gobierno de Alberto Fernández y le preguntó a Alonso por qué no le pedía a Kicillof que “deje de comprar penes de madera” y que invierta más en seguridad.

Santilli también calificó al conurbano bonaerense como “tierra de nadie”. Alonso no respondió públicamente a esa última chicana.

Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?



Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie. https://t.co/e1fq7CbLMJ — Diego Santilli (@diegosantilli) September 8, 2026

Bullrich volvió a apuntar contra Kicillof

El conflicto también involucró a Patricia Bullrich, quien cuestionó duramente al gobernador bonaerense por la suspensión del nuevo régimen penal juvenil.

“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó la exministra.

Bullrich también apuntó contra la Justicia bonaerense, a la que calificó de “garantista”, y sostuvo que los delincuentes quedan en libertad para “seguir robando, asesinando y destruyendo familias”.

Las declaraciones generaron la respuesta de Alonso, quien reivindicó los indicadores de seguridad de la Provincia y puso el foco en la necesidad de recursos, infraestructura y personal para que cualquier reforma del régimen penal juvenil pueda aplicarse efectivamente.