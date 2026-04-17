Luego de los planteos realizados en relación a los episodios de violencia y amenazas que afectaron en simultáneo a escuelas de la provincia de Buenos Aires, los gremios nucleados el Frente de Unidad Docente fueron convocados para el día lunes 20 por la Directora General de Educación, Flavia Terigi.

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Esta semana, numerosos establecimientos detectaron una amenaza de tiroteo a través de mensajes similares al de “Mañana tiroteo”. El mismo podría tratarse de un reto viral, lo que no quita que se trate de la comisión de un delito de amenaza.

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Desde el SUTEBA, FEB, entre otros sindicatos, expresamos su preocupación y rechazo ante esos episodios que impactan fuertemente en las comunidades educativas.

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“Nuevos escenarios de conflictos son promovidos desde territorios virtuales por los que cotidianamente transitan nuestrxs Alumnxs, e impactan violentamente en sus vidas cotidianas y en la Escuela. Estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado Nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias. Lo que ocurre por fuera de la Escuela inevitablemente ingresa en ella y hace necesario el compromiso de las familias como parte fundamental de la Comunidad Educativa”, señalaron desde el SUTEBA.

En tanto que desde la FEB sostuvieron “que las escuelas son espacios de paz y entendimiento y deben permanecer libres de toda violencia” y remarcaron que impulsan “el cuidado de docentes, alumnos y la comunidad educativa toda, con el necesario acompañamiento de los distintos niveles de supervisión, y exigimos a las autoridades educativas que se activen protocolos de resguardo, que permitan a todos los actores educativos concurrir a las aulas sin temor”.

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“Sigamos defendiendo a la Escuela Pública como espacio de construcción colectiva, de enseñanza y aprendizaje, libre de cualquier forma de violencia”, exigieron.