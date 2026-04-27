La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, se refirió a la serie de amenazas en escuelas registradas en las últimas semanas y pidió abordarlas con protocolos claros, trabajo institucional y acompañamiento de las familias.

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Según explicó, las intimidaciones —difundidas a través de pintadas, carteles y redes sociales— generaron temor en estudiantes y familias en distintos puntos del país.

Terigi insistió en la necesidad de evitar la viralización de estos mensajes, ya que su difusión amplifica el miedo y puede favorecer la repetición de las conductas.

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En ese marco, explicó que el sistema educativo bonaerense activó protocolos de intervención que incluyen la comunicación inmediata a equipos directivos, la intervención de inspección escolar y la derivación a fiscalías en los casos correspondientes, sin identificación directa de estudiantes en una primera instancia.

También remarcó la importancia del trabajo pedagógico dentro de las escuelas, con intervenciones sobre los grupos de estudiantes involucrados, y el acompañamiento de las familias.

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“Una acción reparatoria en un adolescente es una medida efectiva”, señaló, al defender el abordaje educativo por sobre la mirada exclusivamente punitiva, que —según planteó— corresponde a otras áreas del Estado como Seguridad o Justicia.

En ese punto, Terigi diferenció el rol de cada organismo y sostuvo que la escuela debe enfocarse en transformar estos hechos en instancias de aprendizaje y cambio de conducta.

Por otra parte, la funcionaria se refirió al impacto de los discursos de odio en la sociedad y en el ámbito educativo, y advirtió que los mensajes desvalorizadores o violentos “repercuten” en los jóvenes porque forman parte del entorno social en el que crecen.

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“Hay un clima de cierta banalización del daño que producen las cosas que se dicen”, afirmó.

En ese sentido, planteó que los estudiantes están expuestos a ese escenario a través de redes sociales y sostuvo que el desafío de la escuela es generar espacios de conversación y reflexión sobre estos contenidos.

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Terigi también advirtió que abordar estos temas dentro del sistema educativo puede generar controversias, pero consideró necesario hacerlo para comprender cómo circulan los discursos en el mundo digital.

Finalmente, destacó que muchos adultos —incluidos docentes— se encuentran con situaciones nuevas vinculadas a redes y comunidades virtuales, lo que refuerza la necesidad de fortalecer el diálogo entre escuela y estudiantes.

“Para muchos adultos es bastante sorprendente enterarse de lo que circula en las redes digitales, y en ese sentido la conversación es fundamental para el trabajo educativo”, concluyó.