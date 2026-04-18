La ola de amenazas en escuelas bonaerenses no da tregua. En los últimos días se registraron incontables episodios en distintos puntos de la provincia, con mensajes intimidatorios, versiones de tiroteos y hasta situaciones que derivaron en detenciones, protocolos de emergencia, suspensión de clases y el despliegue de operativos policiales.

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En ese contexto, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, pidió actuar con “serenidad” y evitar la viralización de los casos, al tiempo que la Provincia distribuyó una guía con orientaciones para docentes y equipos directivos.

El documento fue enviado a todas las escuelas a través de las estructuras de inspección y plantea, entre otros puntos, no amplificar los mensajes amenazantes, priorizar el cuidado de la comunidad educativa y generar espacios de diálogo con estudiantes y familias.

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“Frente a situaciones que generan gran preocupación, es fundamental que las escuelas cuenten con orientaciones claras y actúen con serenidad”, sostuvo la funcionaria según publicó La Tecla.

Sin embargo, mientras desde el Gobierno bonaerense se insiste en bajar el nivel de alarma, lo cierto es que los casos se replican en simultáneo en múltiples distritos, con características similares: mensajes en redes sociales, pintadas o avisos que advierten sobre supuestos ataques.

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Incluso, desde la propia Dirección General de Cultura y Educación reconocieron que se trata de “una semana de mucha tensión” y confirmaron que las amenazas se extendieron a familias y comunidades educativas.

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En paralelo, los gremios docentes expresaron su preocupación por el impacto de estos episodios y reclamaron medidas concretas de resguardo. En ese marco, la Provincia convocó a una reunión con el Frente de Unidad Docente, pero recién para el lunes 20.

La seguidilla de casos también empezó a tener respuestas desde la Justicia. En Mar del Plata, por ejemplo, se resolvió que los padres de alumnos que realicen amenazas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales, en un intento por frenar la repetición de estos hechos.

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Mientras tanto, el sistema educativo atraviesa un escenario atravesado por la incertidumbre, con escuelas que deben responder sobre la marcha ante situaciones que cambian día a día y que, lejos de disiparse, siguen sumando nuevos episodios en toda la provincia.