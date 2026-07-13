El nuevo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín, participó este fin de semana de la asunción de nuevas autoridades partidarias en varias sedes bonaerenses.

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Los encuentros formaron parte de una recorrida institucional que busca fortalecer el vínculo con los comités locales y consolidar una agenda común para el radicalismo bonaerense. "El radicalismo se fortalece escuchando, dialogando y trabajando junto a cada comité", expresó Balbín, quien destacó la vocación de construir un partido cercano a la gente.

Estas recorridas se dan en la previa de la Convención Provincial del próximo 8 de agosto que se celebrará en la ciudad de La Plata. Allí asumirán las nuevas autoridades y se desarrollará un encuentro de dirigentes y militantes de toda la Provincia, marcando un nuevo paso en el proceso de fortalecimiento institucional del radicalismo.

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Además, se informó que las recorridas por los comités del interior continuarán durante las próximas semanas para ratificar el compromiso de una conducción con fuerte presencia territorial.

Durante las jornadas en Luján, San Andrés de Giles, General Villegas y Florentino Ameghino, el exlegislador y referente partidario mantuvo reuniones de trabajo con dirigentes y militantes para analizar la realidad de cada distrito.

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"Queremos un radicalismo con presencia en los 135 distritos, abierto, activo y protagonista, la reconstrucción del partido comienza fortaleciendo cada comité, acompañando a nuestros dirigentes y tendiendo puentes con la sociedad", agregó.

Y agregó: “Nuestro compromiso es recorrer la Provincia, estar cerca de cada afiliado y construir una alternativa seria para los bonaerenses. El radicalismo tiene historia, tiene valores y tiene equipos, y ahora también tiene la responsabilidad de volver a ser protagonista”.