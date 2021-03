"Vinimos a reconstruir y transformar a fondo la injusta estructura de nuestra provincia"

"Lo que no sabiamos el 1 de marzo del año pasado era lo que empezabamos a vivir pocos días después"

"Cuesta creer y comprender la excepcionalidad de la época que estamos viviendo y como gobierno nos obligó a reformar, lo que era prioridad se convirtió en urgencias vitales"

"A la realidad econmómica que ya era muy mala se sumó esta cirscuntancia que agudizó la desgracia mundial"

"Si bien la pandemia no mató solo postergó nuestros sueños y objetivos de gobierno"

"Seguimos luchando conta el coronavirus pero al mismo tiempo estamos poniendo los cimientos para la pospandemia"

"Quiero dedicar este discurso de apertura al pueblo de la provincia de Buenos Aires por su esfuerzo solidario y a los 135 intendentes del oficialismo y de la oposición por su predisposición"

"A los médicos y enfermeros por su trabajo heroico, el que logró que esta pandemia no fuera peor"

"Quiero agradecer a los docentes que sostuvieron durante el año pasado con un esfuerzo indiscutible todo el año la continuidad pedagogica, y podemos decir que si hubo clases en la provincia, continuó la enseñanza, nadie venga a usar esto para desprestigiar a la enseñanza en la provincia de Buenos Aires"

"Agradezco a Alberto Fernández sigue conduciendo atacado por una feroz pandemia y golpeado por la crisis económica mundial de la que se tenga memoria"

"Llegamos lastimados pero hubieramos llegado peor si hubieramos tenido otro presidente como en otros lados"

"Estaban todas las condiciones dadas para que el sistema colapsara. El sistema no colapsó, tenemos que estar orgusllosos de haber llevado una situación tan dificil unidos"

"La provincia que algunos llaman inviable va a cumplir un año con el sistema sanitario en pie, sin haber dejado a ningún bonaerense sin enfermero, cama, respirador o plasma"

"Logramos evitar el colapso del sistema de salud lo que signfiicó reducir la capacidad de daño de esta pandemia"

"Vamos a dejar después de esta experiencia, el sistema tremendamente fortalecido, valió la pena"

"Un año después puedo decir con orgullo que nuestra provincia está de pie, lista para empezar auna tarea de reactivación"

"Había un estado que había que reconstruir, reconvertimos a nuestro Estado en un escudo para proteger a nuestro pueblo"

"La reconstrucción del estado provincial requiere desandar una historia de injusticia vinculada a lo que aporta nuestra provincia aporta y produce y lo que recibe"

"Tenemos la firme decisión de recuperar los recursos que le corresponden a la provincia"

"Nuestra provincia es la mas rica pero también la más desigual, tiene un estado pobre e incapaz de asegurar el cumplimiento de los derechos de nuestra población"

"Les pido que aquí abandonemos las divergencias partidarias, todos tenemos que defender los intereses de la provincia"

"La mano invisible del mercado es incapaz de hacer cumplir los derechos para todos, debe ser el sector privado pero acompañado por la mano invisible del estado que garantice derecho para todos a una vida digna y feliz"

"Es la crisis más profunda del siglo pero extendimos la mano para ayudar a todos"

"Dimos esta pelea como gobierno, estado y pueblo, puedo venir con la convicción de haber cumplido con el mandato electoral"

La Herencia

"Ha transcurrido un año y tres meses pero este año pareció una década"

"Hay algunos que quieren señalar problemas que subsisten o aparecieron por la pandemia pero no es así"

"Asumimos después de un época de políticas neoliberales"

"Quiero dejar en claro que la economía de nuestra provincia y nuestra provincia eran tierra arrasada"

"Había una huelga de hambre que afectaba a 16000 internos porque no se habían comprado los alimentos y los remedios, se había dejado de pagar a los proveedores eso el día que asumí"

"También hay problema estructural porque es algo que ocurrido durante todo el año cada vez que nuestra provincia estuvo en los canales y en los medios porteños, mostrando y señalando algún problema grave en la provincia como si hubiera salido de una galera o de un repollo"

"Dije que cuando había un problema no lo íbamos a esconder abajo de la alfombra. Entonces no era sólo empujando seeguir empujando cómo estaba y pagar la deuda anterior y tapar la cuestión para que no se viera".

"Se puso en marcha el plan de fortalecimiento integral del sistema penitenciario con asistencia del programa de Naciones Unidas para el desarrollo que incluye un plan de infraestructura"

"El plan que tenemos en mente hasta el 2023 planea construir 12.000 plazas más sería un crecimiento del 50%, en 200 años se construyeron 24000 pensamos aportar 12000 plazas"

"Hemos creado por primera vez el sistema de hospitales penitenciarios y los 15 complejos penitenciarios de la provincia había 57 camas de internación ahora vamos a pasar a 480 camas en el interior del sistema penitenciario"

"No es cierto que la cuestión del servicio penitenciario y de las cárceles no hagan a la seguridad es importante que aquellos que pasan por nuestro sistema penitenciario cuando salgan y cumplan sus condenas como tiene que ser, se puedan reinsertar a la vida y puedan reinsertarse sin volver a delinquir"

"Durante la gestión anterior, habían crecido 1800% en Edea, en Edes 2000% y en La Plata 3400%, Impagables, pero además como era año electoral se había marcado un aumento que ya estaba acordado para el 1° de enero, cuando el gobierno cambiaba"

"Desde el día que asumí impedimos el aumento. No se puede vivir cobrando tarifas que la gente y las empresas no pueden pagar"

"Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicios públicos, no puede ser que se pague a valor dólar la energía que consumimos en nuestro hogares". [seguir leyendo: "Nos comprometemos a desdolarizar las tarifas de los servicios públicos", dijo Kicillof]

Crisis del covid



"Hicimos un sistema centralizado de salud por primera vez"

"Quieren creer que tenemos una provincia con 135 municipios pero no teníamos un único sistema de salud que funcionara de forma coordinada"

"Al principio hablando con intendentes que nos comentaban que de una localidad a otra no sabía si les iban a recibir los pacientes"

"Se finalizaron 125 obras de infraestructura sanitaria, se amplió la red de Laboratorios llegamos a ser 15,000 testeos por día y ya tenemos más de 2.100.000 realizados"

"La línea 148 existía pero pasamos de 45 operadores a los actuales 310 funciona 24 horas por día atiende todo el tiempo agregamos innovaciones tecnológicas como el autotest online, robots para contestar como las aplicaciones para los celulares"

"No alcanzaban los barbijos en Argentina para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud de la educación de la seguridad no alcanzaba los producidos en Argentina ni aquellos que había disponibles en la región, hubo que disponer coordinar organizar y traer 32 vuelos de Aerolíneas argentinas y 7 buques provenientes de China para que no falte ni un solo barbijo"

"Pasamos en el sistema público de tener 883 camas de terapia intensiva y a primero de julio se ocupó la cama número 884 hubiéramos desbordado"

"Pero hoy la provincia cuenta con 2183 camas públicas de terapia intensiva, fue un esfuerzo enorme no fue el destino no fue la el azar, no fue la magia buen trabajo de cada uno de los dirigentes políticos que se cargaron al hombro la pandemia"

"Yo sé que estos días se los ha maltratado empezaron trabajando y son trabajadores de la salud, que sirvieron para combatir a la pandemia del coronavirus"

"Nuestra provincia nunca paró de producir, pudo funcionar gracias a un sistema de fases junto a todos los ministros e intendentes para que siempre priorizáramos la mayor producción posible".

"Durante la pandemia se habló de un desastre social y económico, se conoció el caso de Villa Azul y el barrio José Luis Cabezas, son ese tipo de cuestiones que cuando ocurren en la provincia está en los medios cuando se vaticina el desastre. El 13% de la población en Villa Azul se había contagiado. Queríamos evitar los contagios y las muertes y así pasó, y lo evitamos"

"Triplicamos la inversión en los comedores escolares"

Seguridad y Policía

"Encontramos una situación de gran abandono en la seguridad y en la situación de nuestros efectivos de la Policía de la Provincia. Por eso, hicimos realidad un reclamo histórico que fue equiparar los sueldos con la Policía Federal"

"Habrá un hospital para la policía bonaerense"

"Lanzamos con el Gobierno nacional un plan de fortalecimiento de seguridad que implica la adquisición de 2.200 móviles, la formación de 10 mil nuevos agentes, la refacción de comisarías y avanzar en la jerarquización y profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad".

"Abordamos una reforma estructural con la centralización del comando de la fuerza en una única estación por distrito. Los problemas estructurales requieren soluciones estructurales y para eso estamos".

Violencia de género

"Elaboramos un Plan de abordaje integral contra la violencia de género, me comprometo a que no le vamos a sacar el cuerpo"

Tierra y vivienda

"Lanzamos nuestra unidad de tierra y vivienda, busca dar respuestas de fondo, no inmediata ni en un año"

"No se trata de construcción de viviendas, se trata de un necesario ordenamiento territorial en la provincia, tenemos a la provincia en un estado de anormalidad regulativa inadmisible"

"Ya estamos resolviendo el problema, incluyendo barrios privados que pidieron regularizar su situación"

Educación

"En los 135 municipios, en 10 mil escuelas, triplicamos la inversión en los comedores escolares y permitió que 1.722.000 chicos y chicas, y sus familias, accedieran a la asistencia del Estado".

"Imprimimos 14 millones de cuadernillos muchos distribuidos personalmente en zonas rurales a los que tanto se ha atacado"

[Seguir leyendo: "Comenzaron las clases y cuando las cosas salen bien, desaparecen de la tele", aseguró el gobernado"]

Temporada

"Tuvimos una temporada que fue lo mejor posible, todos los intendentes reconocieron que nadie se esperaba que fuera a ser tan bueno en una situación tan mala"

"No fue producto de la casualidad, desde octubre trabajamos, se extendió la temporada, comenzó en diciembre y va a durar hasta Semana Santa"

"El verano terminó albergando nuestra provincia a más de 5 millones de turistas"

"De nuevo nuestra provincia fue el destino más elegido de la Argentina, 47% confiaron en nuestra provincia de Buenos Aires"

"Para nosotros el verano no es solo descanso, es producción y trabajo, es una fuente de ingresos para muchísimos bonaerenses"

Vacuna

"Nuestro plan es absolutamente estatal y gratuito, no vamos a privatizar la vacuna"

"Me da la impresión que es que algunos están obsesionados con la campaña, nosotros la campaña por la que estamos obsesionados es por la de vacunación"

"Algunos trataron de boicotear la vacunación, me parece una actitud deleznable"

"Muchos de los que hoy nos exigen de conseguir más, son los mismos que los que nos acusaban de envenenamiento"

"Nunca se hizo esto, y aquí no es meramente una situación de control, tenemos que tener bien claro el nombre para aplicar la segunda dosis"

"Por lo que ocurrió hemos aplicado un botón para denunciar o aquellos que consigan vacunarse de la mano de alguien"

"Va a ser muy dificil ver si alguno de ellos tiene un certificado genuino"

"No pienso contratar a la Interpol para ver si es o no el certificado que corresponde, pero tenemos que vacunar a la provincia y ese es nuestro objetivo"

"Hay medio millón de bonaerenses vacunados que van a poder recuperar lo perdido"

"No es el final la vacunación pero es el principio del fin"

"Estamos cerca de vacunar a toda la población de salud"

Plan de reactivación

"Para acelerar la salida de la crisis se va a necesitar de la salida del estado"

"La provincia tiene una serie de medidas que van a a contribuir a lo anuncido por el gobierno nacional. Es fundamental fomentar el crecimiento de la demanda, sin el crecimiento del salario real, no hay demanda y no hay crecimiento"

"La reactivación es con todos los sectores pero empezando por la pymes y pequeños productores".

"Voy a enviar un proyecto de ley de fortalecimiento productivo"