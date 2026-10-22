El papa León XIV volvió a dar señales alentadoras sobre su esperada visita a la Argentina. “Argentina, allá vamos”, respondió sonriente a una pareja de recién casados que le preguntó por su llegada al país, prevista para noviembre.

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El intercambio ocurrió este miércoles durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. El gesto renovó las expectativas sobre el viaje, mientras el Papa continúa con sus controles médicos tras una intervención por un tumor pulmonar.

La pareja está integrada por Juan Martín Fontana, oriundo de Entre Ríos, y Ornella Bontorín, del sur de Santa Fe. Ambos se casaron el 10 de octubre y viajaron a Roma como parte de su luna de miel. “El Papa nos saludó y nos confirmó lo que muchos argentinos queríamos saber”, expresó Ornella en Instagram.

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"Allá vamos": Por el comentario del Papa León XIV sobre Argentina https://t.co/Xwqw2qUQNI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 22, 2026

Otro argentino, Fernando León, también aseguró haber recibido una respuesta positiva. Según contó a TN, le preguntó al Pontífice si lo esperaban en Córdoba y este respondió: “Ahí estaré, gracias”.

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La visita a Claypole y Luján

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre e incluye dos actividades centrales en la provincia de Buenos Aires: una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, y una misa frente a la Basílica de Luján.

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LaNoticia1.com viene siguiendo los preparativos del recorrido papal. Este medio informó sobre la agenda prevista en Claypole y Luján y la recorrida de una comitiva del Vaticano por ambos lugares.

Además, el Gobierno bonaerense anunció un feriado provincial para el 11 de noviembre, con el objetivo de facilitar el traslado de los fieles que quieran participar de la misa en Luján.

En paralelo, las novedades sobre la salud del Pontífice sumaron motivos de optimismo. Un parte médico difundido este miércoles indicó que una evaluación oncológica posterior determinó que no necesita tratamiento adicional. De todos modos, el guiño a los argentinos todavía no reemplaza la confirmación oficial definitiva del viaje por parte del Vaticano.