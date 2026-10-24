El intendente de Pilar, Federico Achával, participó de una nueva cumbre del Peronismo Federal en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde dirigentes de distintos puntos del país debatieron propuestas para impulsar un modelo productivo con desarrollo en todas las provincias.

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La jornada reunió a más de 4.000 dirigentes y contó con la presencia de Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, el diputado nacional Juan Pablo Luque y los intendentes Pablo Grasso y Martín Pérez, entre otros referentes.

Durante el encuentro, Achával destacó el potencial productivo de la Argentina y sostuvo que el desafío es traducir sus recursos en más oportunidades laborales. “La Argentina tiene muchos recursos y un enorme potencial productivo. El desafío es transformarlos en más industria, más trabajo y más oportunidades para los argentinos”, expresó.

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En esa línea, remarcó la importancia de articular la energía, el campo y la industria con las capacidades de cada región para promover el crecimiento de las economías locales.

“Necesitamos un país que crezca a partir de su producción, que agregue valor a lo que produce y que genere trabajo en todo el territorio. El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia”, afirmó el jefe comunal.

A través de una publicación en su cuenta de X, Achával también se refirió a los ejes que considera centrales para el desarrollo del país. “Estamos convencidos de que la Argentina necesita un modelo de desarrollo que impulse la producción, fomente la industria nacional, cuide los recursos naturales y genere oportunidades en cada una de las provincias”, escribió.

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Desde Comodoro Rivadavia participamos de una jornada de encuentro y debate junto a dirigentes de todo el país 🇦🇷 Estamos convencidos de que la Argentina necesita un modelo de desarrollo que impulse la producción, fomente la industria nacional, cuide los recursos naturales y genere oportunidades en cada una de las provincias. Es con más educación, con más trabajo y con una mirada federal que vamos a poder construir un futuro mejor para todos los argentinos. — Federico Achával (@FedericoAchaval) October 24, 2026

En el mismo mensaje, el intendente sostuvo que la educación, el trabajo y una mirada federal son fundamentales para construir un futuro mejor para los argentinos.

El encuentro se desarrolló en Comodoro Rivadavia, una ciudad de referencia para la producción energética nacional por su trayectoria en la industria petrolera y gasífera. La agenda también incluyó el análisis de la coyuntura nacional y de las dificultades que atraviesan las familias argentinas.

Al cierre de la jornada, Achával insistió en la necesidad de “construir un país federal”, en el que cada provincia pueda crecer a partir de sus propios recursos y el desarrollo llegue a todo el territorio.