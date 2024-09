En el marco de la interna que divide las aguas del peronismo bonaerense, Axel kicillof marcó su presencia junto a las Madres de Plaza de Mayo en la misma jornada en la que La Cámpora organizó un acto en La Plata.

Mientras el Gobernador brindaba una clase pública y abierta en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa), en la capital de la Provincia se preparaba el acto para recibir al referente de La Cámpora quien habló en público por primera vez desde la asunción de Javier Milei.

Bajo la consigna “Armar de nuevo”, la militancia kirchnerista se reunió a escuchar la disertación de Máximo Kirchner en el Club Atenas en La Plata. Las referencias a la interna no estuvieron ausentes, e incluso sonó un cántico con un final dedicado al Gobernador minutos antes del inicio del evento: “Si querés otra canción te presto la mía”.

Los Trolls del “Cuervo”

En ese contexto, Mayra Mendoza dialogó con la prensa antes de ingresar al encuentro de la militanci y fue consultada por la masiva cantidad de mensajes en apoyo a Kicillof que recibió un posteo que publicó anunciando el evento de La Cámpora.

Vamos a armar de nuevo y ALGNC.#KirchnerEnAtenas pic.twitter.com/HzwmzTxQ1e — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 19, 2024

En el flyer que subió la jefa comunal a su cuenta de X se observa una imagen de la expresidenta Cristina Fernández bajo la leyenda: “Con los giles nunca me arrodillé” y “Kirchner en Atenas”. El posteo tuvo una gran cantidad de críticas de diferentes usuarios, la mayoría de ellos arengando la figura de Kicillof.

Consultada al respecto, la jefa comunal respondió: “No las entiendo, realmente no las entiendo. Me parece que están direccionadas pero con un criterio equivocado”. El cronista insistió y le preguntó si lo relacionaba con los trolls del “Cuervo”: “Todo tiene que ver con todo”, contestó y se retiró.

Vale recordar que en el marco del cruce entre intendentes camporistas y kicillofistas, Mendoza denunció hace pocos días que una red de bots opera en su contra así como de su par en Lanús, Julián Álvarez. Asimismo, apuntó contra el ministro de Desarrollo Social, Andrés “Cuervo” Larroque, como una de las cuentas asociadas a los perfiles de X que señala como falsos.

Mayra Mendoza sigue insistiendo que las criticas que recibe de la militancia provienen de trolls mandados por Larroque 😳😳😳

Boludo, alguien que la asesore un poco así deja de pasar papelones, de verdad lo digo. pic.twitter.com/zCMwpzWnLg — Mati Aromi (@MatiAromi) September 20, 2024

En la previa al acto de La Cámpora, el funcionario de Kicillof subrayó: "Esperemos que todo sea con la intención de colaborar en el camino de sostener y acompañar a un gobernador que no dudó en posicionarse, que marca un contraste contundente en términos de gestión, pero que nos necesita a todos”.

Aunque el mandatario provincial ha evitado meterse en la interna, las rencillas entre los intendentes bonaerenses deja al descubierto las diferencias que se ciñen dentro del partido que en pocas semanas deberá ir a elecciones para renovar autoridades.