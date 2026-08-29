La Comisión de Seguridad del Senado bonaerense avanzó con una modificación al Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires que busca establecer sanciones para quienes incurran en situaciones de hostigamiento, maltrato, menosprecio o violencia dentro de establecimientos educativos, de salud y dependencias de atención al público.

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La iniciativa, impulsada por el senador Sergio Vargas (Unión y Libertad), recibió despacho favorable durante una reunión de la comisión que se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero del Senado provincial, bajo la presidencia de Sergio Berni (Fuerza Patria).

El proyecto propone modificar el artículo 74 bis del decreto ley 8031/73, correspondiente al Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires. Según el texto aprobado, será sancionada la persona que, dentro de un establecimiento educativo público o privado, de salud o de atención al público, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente.

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También contempla los casos en los que se ejerzan actos de violencia física que no constituyan un delito mayor o se perturbe de cualquier manera el normal ejercicio de la función.

Las sanciones previstas van desde cinco a treinta días de arresto o multas de entre 50 y 500 Unidades Fijas (UF).

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Bomberos voluntarios y rescatistas

Durante el encuentro también quedaron en estudio tres proyectos vinculados al financiamiento operativo de las federaciones y asociaciones de bomberos voluntarios bonaerenses, con el objetivo de unificarlos en un mismo expediente.

Las iniciativas plantean cuestiones relacionadas con los recursos que reciben estas organizaciones a partir de un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario bonaerense. En ese marco, expuso ante los integrantes de la comisión la senadora Analía Balaudo (LLA), autora de uno de los proyectos.

Por otra parte, la comisión aprobó un proyecto de la senadora Florencia Arietto (LLA) que propone instituir el “Día Provincial de Valor y Lealtad de los Canes K9 FEO”, a conmemorarse cada 24 de enero.

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Además, los legisladores aprobaron por unanimidad una iniciativa del senador Marcelo Leguizamón Brown (Hechos) para declarar Personalidades Destacadas de la provincia de Buenos Aires a seis rescatistas por su labor humanitaria y su participación en misiones internacionales de búsqueda y rescate en Venezuela.

La distinción alcanza a la oficial auxiliar Micaela López Fariña, Marcelo Colucci, Ariel Aumassante, Marey Victoria Gómez, Delfina Pozzolo y Francisco Abonna.

Finalmente, el cuerpo legislativo respaldó una declaración de la senadora Fernanda Raverta (Fuerza Patria) para que el Poder Ejecutivo provincial disponga medidas destinadas a la protección y custodia del complejo de la Unidad Turística Chapadmalal.