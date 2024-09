Este jueves, la estación de Constitución es escenario de un fuerte operativo de seguridad, con personal de Trenes Argentinos y la policía, para controlar que los pasajeros del Tren Roca paguen sus pasajes y no salten los molinetes. La medida, impulsada por el Gobierno, provocó una ola de quejas entre los usuarios, que se volcaron a las redes sociales para expresar su descontento.

"Aumentos sí, mejoras en el servicio nunca", escribió Cristina Elena Pintos en su perfil. Otros usuarios compartieron situaciones similares, como Deel González, quien señaló: "Quieren que pasemos la SUBE, pero en Longchamps funcionan solo dos molinetes. Una cuadra de fila y mientras tanto, ves pasar el tren que para en todas las estaciones y no te dejan subir". A esto se sumaron críticas sobre el mal estado de las instalaciones: "Lo de las escaleras es un peligro. Se acumula la gente y me sorprende que no haya habido un accidente", expresó Thalu Jazmin.

El aumento del 40% en el boleto, oficializado por la Secretaría de Transporte a través de la resolución 33/2024, incrementó aún más el malestar. Desde el lunes 16 de septiembre, el boleto mínimo pasó de $200 a $280, lo que representa un aumento acumulado del 478% en las tarifas ferroviarias urbanas desde enero. Los usuarios no solo critican el incremento, sino también la falta de mejoras en el servicio. "Viajar es un desastre todos los días, peor que ganado. Que brinden un buen servicio y será un gusto pagar la SUBE", afirmó Garay Valeria.

El Centro de Trasbordo de Constitución es un punto neurálgico para miles de personas que llegan desde la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. Allí confluyen la línea Roca, 34 líneas de colectivos, la Línea C del subte y estaciones de Ecobici. Este elevado flujo de pasajeros, especialmente en horas pico, agrava los problemas de infraestructura y genera situaciones caóticas en el lugar.

Pese al operativo de seguridad, muchos usuarios no parecen convencidos de que estas medidas logren frenar la evasión de pagos. "Jajaja, igual van a saltar. No te pueden llevar preso por no tener para la SUBE", comentó Alexander Foxi, reflejando la desconfianza de varios pasajeros sobre la efectividad del control.