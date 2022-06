El intendente de Lanús y referente del PRO bonaerense, Nestor Grindetti, se metió en el debate sobre la autonomía municipal y se refirió a la necesidad de avanzar con la idea de descentralizar en los intendentes mayores responsabilidades como la salud, seguridad o educación.*

En sus redes sociales, Grindetti hizo referencia a los dichos del gobernador Axel Kicillof sobre "dar el debate por la autonomía municipal" en su reciente visita al partido de Trenque Lauquen, la comuna que gestiona el Intendente de Juntos por el Cambio, Miguel Fernández.

"Lo escuché hablar al gobernador Kicillof en un encuentro con el buen intendente que tiene Trenque Lauquen, Miguel Fernandez y habló sobre la autonomía municipal", expresó en un hilo de Twitter, donde agregó: "Esto es algo que personalmente vengo pidiendo desde hace años".

"Para mi es fundamental que el próximo gobierno provincial ayude a darle más responsabilidades con sus recursos a los Intendentes, porque son los que tienen que resolver los problemas en el territorio", añadió Grindetti en el posteo donde publicó el video del mandatario provincial.

"Seguridad, Educación, Salud, Transporte son algunos de los temas en los que los Intendentes estamos atados de pies y manos en varios aspectos. Creo que debemos encarar un transformación profunda en la que estemos representados todos los actores de la Provincia", concluyó.

Cabe recordar que en los últimos tiempos, Grindetti se mostró a favor de descentralizar la administración de los planes sociales en los municipios y el traspaso de la policía local. Así lo había manifestado durante una entrevista con LaNoticia1.com brindada hace pocas semanas atrás.

En el reportaje, Grindetti también habló de su relación con Kicillof: "Con el gobernador me llevo bien en el sentido de que tengo un diálogo, que no es cotidiano, pero mantengo un diálogo. Durante los dos primeros años de su gobierno hubo un problema de gestión serio y no solucionaron nada".

"Ahora cambió el staff y hay exintendentes dentro su gabinete como Martín Insaurralde, Leo Nardini o Juan Pablo de Jesús que entienden cuando uno tiene problemas, entonces la solución a esas dificultades empiezan a encaminarse de forma efectiva. Falta mucho pero estamos mucho mejor que antes", había explicado.