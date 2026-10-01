La Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Senadores bonaerense avanzó en el tratamiento de políticas de salud pública al emitir un dictamen unánime favorable para el proyecto de ley que declara de interés provincial la lactancia materna y la provisión gratuita de leche humana. La propuesta, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, busca fortalecer el acompañamiento a las familias y garantizar el acceso a este recurso esencial para el desarrollo infantil.

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El expediente, cuya autoría original corresponde a la exdiputada Mariana Larroque, fue el eje central de la reunión celebrada en el Salón Nunca Más del Anexo del Senado. El encuentro fue presidido por la senadora de Fuerza Patria, María Valeria Arata, quien destacó la importancia de avanzar en normativas que protejan la salud integral de los recién nacidos y promuevan la equidad en el acceso a la alimentación.

🏛️ La Comisión de Presupuesto e Impuestos avanzó con el tratamiento de distintos expedientes



El cuerpo legislativo dio el visto bueno al proyecto que declara de interés provincial la lactancia materna y la provisión gratuita de leche humana.



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De la jornada de trabajo participaron de manera presencial los legisladores Juan Manuel Rico Zini, Matías De Urraza, María Cecilia Martínez, Jorge Paredi, Germán Lago, Silvana Ventura y Pablo Petrecca. Asimismo, se sumaron a la deliberación mediante modalidad virtual los senadores Marcelo Feliú, Mónica Macha, Adrián Santarelli y María Inés Laurini, consolidando el consenso necesario para el avance del texto legislativo.

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Depuración de la agenda legislativa

Además de la aprobación del proyecto sobre lactancia, la comisión llevó adelante una tarea de ordenamiento parlamentario al resolver el archivo de tres iniciativas vinculadas a emergencias agropecuarias y ambientales. Según se informó, los expedientes habían perdido vigencia o actualidad, lo que motivó su desestimación definitiva por parte de los integrantes del cuerpo.

Entre los proyectos archivados se encontraba una propuesta del exsenador Luis Celillo, que buscaba declarar la emergencia agropecuaria a partir del 5 de marzo de 2025. También fue desestimada la iniciativa de la exsenadora Yamila Alonso, orientada a declarar el desastre y la emergencia ambiental, económica, social y productiva en partidos afectados por precipitaciones ocurridas entre el 16 y el 18 de mayo de 2025.

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Finalmente, se archivó un tercer expediente impulsado por el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, que proponía una declaración de emergencia agropecuaria por 180 días para el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, con fecha de inicio el 5 de noviembre de 2025. En la misma sesión, los legisladores resolvieron archivar cerca de 70 comunicaciones oficiales enviadas por el Poder Ejecutivo provincial que, al igual que los proyectos mencionados, ya no contaban con vigencia parlamentaria.