La construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en sentido hacia la zona Sur del Conurbano, continúa avanzando y se consolida como una de las obras viales más importantes que actualmente se desarrollan en la provincia de Buenos Aires.

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Según informó AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.), la intervención busca mejorar la circulación vehicular, aumentar la seguridad vial y reducir hasta 15 minutos los tiempos de viaje para quienes utilizan diariamente este corredor estratégico.

La magnitud del proyecto queda reflejada en algunos datos difundidos por la empresa estatal. Actualmente, los trabajos se desarrollan en dos frentes de obra simultáneos: uno entre los kilómetros 11,4 y 20, y otro entre los kilómetros 20 y 30,42.

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🚧 EL CUARTO CARRIL, EN NÚMEROS



La construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata, sentido hacia la zona Sur, continúa avanzando a gran ritmo y representa una de las obras viales más importantes que se ejecutan actualmente en la Provincia de Buenos Aires.… pic.twitter.com/ENpAhaX5cO — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) June 3, 2026

Por esta traza circulan en promedio 220.000 vehículos por día y se estima que la obra beneficiará a unas 1.300.000 personas.

Además, hasta el momento ya se colocaron 61.934 toneladas de mezcla asfáltica y los trabajos acumulan 185 días consecutivos sin interrupciones.

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Cómo avanzan los trabajos

Desde AUBASA detallaron que actualmente las tareas se concentran en la zona de Nuevo Quilmes, donde se realiza la instalación de tritubos para el tendido de fibra óptica y la repavimentación de los carriles existentes durante el horario nocturno, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el tránsito.

En paralelo, en el segundo frente de obra se llevan adelante trabajos de colocación de muros de contención en el kilómetro 20, junto con tareas de bacheo y repavimentación también durante la noche.

Una obra clave para la conectividad

La ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata forma parte del plan de infraestructura vial que impulsa el Gobierno bonaerense y apunta a mejorar la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del sur del Conurbano.

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Desde la empresa remarcaron que, mientras gran parte de las obras viales nacionales permanecen paralizadas, la Provincia continúa ejecutando proyectos considerados estratégicos para optimizar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y mejorar la calidad de vida de millones de bonaerenses.