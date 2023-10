El gobernador Axel Kicillof analizó el escenario electoral y afirmó que Mauricio Macri fue el “ingeniero de la implosión de Juntos por el Cambio” porque “se ocupó muy puntillosamente de que Larreta, que tenía probada la banda presidencial, no llegara a ser el candidato de JxC. Luego, cuando ganó Bullrich se ocupó de aflojarle las tuercas” por lo que lo consideró “responsable de la desorientación discursiva de la campaña”.

En declaraciones exclusivas a Napalm por Radio Provincia AM1270 y a pocos minutos del inicio de la veda electoral, Kicillof ofreció una última entrevista en la que manifestó que las propuestas de Juntos por el Cambio en materia económica “son feroces” y que, al igual que los planteos de Javier Milei, se basan en “el ajuste y la privatización” y una posición de “sumisión a los poderes económicos extranjeros”.

En tanto, descalificó el “terraplanismo económico” del líder de La Libertad Avanza. “Quiero ser respetuoso con los que lo votan pero Milei expresa una serie de propuestas disparatadas, desde la dolarización a los voucher, decidir o no la paternidad en tanto tiempo y cuestiones muy fundacionales como el tema de Malvinas o derechos humanos. No sé si quienes lo votan prestan tanta atención a lo que dice”.

Por último, destacó que durante su gestión “inauguramos 201 escuelas nuevas y tenemos 150 en obra. Vidal dice que inauguró 65 pero no las encontré, al tiempo que cerró 33 escuelas rurales o del Delta porque no tenían matrícula y no era negocio”. Puntualizó: “Hicimos 850 nuevas aulas y tenemos 6.600 obras, firmamos 61 convenios para abrir centros universitarios y también se abrieron “154 nuevos centros de atención primarias de la salud”.