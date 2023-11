La intendenta reelecta de Quilmes, Mayra Mendoza, juega fuerte en el último tramo de la campaña que culminará en el balotaje del 19 de noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa.

“Si gana Milei se terminaron los asfaltos en Quilmes porque está decidido a terminar con la obra pública, no va a haber un peso más para que podamos tener barrios mejorados como lo vimos durante estos cuatro años. Así que les pido por favor, vecinos y vecinas, que hablen con sus familias, hijos, hijas, con sus nietos y que reflexionemos entre todos lo que está en riesgo el 19 de noviembre”, expresó Mayra Mendoza en una recorrida por comercios de la localidad de Ezpeleta.

La dirigente que pertenece a La Cámpora recordó la alianza entre Milei y Macri:

“No volvamos a esa destrucción que vivimos con Macri, con un personaje como Milei que es muy peligroso. Es grave lo que puede vivir la Argentina el 20 de noviembre si gana Milei. Así que les pido a todos a todas que hagamos el esfuerzo de charlar con los nuestros, más cercanos y de pedirles que el 19 de noviembre hagamos a Massa presidente”.

Por último, volvió a enfatizar la elección que se aproxima y sus potenciales consecuencias para su comuna:

“Quiero decirles que el 19 de noviembre está en juego el destino de la patria y también está en juego si como Municipio seguimos o no progresando. Porque si nosotros no tenemos un gobierno nacional o un presidente que nos ayude y que nos escuche por cada una de las necesidades que tiene el barrio en Ezpeleta y en cada localidad, se nos va a complicar seguir mejorando y progresando. Falta mucho todavía en Quilmes, pero no solamente hace falta buena voluntad, o buenas intenciones, sino que hace falta ayuda del gobierno nacional”.