"No son reservadas las diferencias que yo tengo con el Presidente, diferencias que no solamente son de fondo sino también de forma. Cuando hablamos de 'fondo' no sólo hablamos de cuestiones doctrinarias; tengo diferencias de gestión, tengo diferencias de planificación, tengo diferencias de visiones estratégicas, y también tengo diferencias de formas. Ésta (en alusión a la foto del escándalo por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos cuando estaba prohibido por las restricciones) es una de las diferencias de forma que tengo con el Presidente", señaló Sergio Berni en declaraciones televisivas.

No obstante, aseveró: "Estamos en una campaña electoral. No quiero interferir ni meterme en el medio".

Por último, hizo un nuevo tiro por elevación contra Alberto Fernández: "Ojalá esa foto sea trucha, y que no corresponda a lo que se dice que corresponde".