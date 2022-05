El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, arremetió una vez más contra el gobierno de Alberto Fernández. "Este Gobierno defraudó no sólo en la economía, que nos llevan al empobrecimiento. Ha generado un daño irreversible", dijo.

"Estamos creciendo con inflación y la sociedad está cada vez peor, ahí está el problema”, comentó en diálogo con AM 750, y continuó: "No hay un impacto positivo en la calidad económica de la sociedad y eso va deteriorando las bases de un proyecto político, que vino para otra cosa, no para empobrecer la sociedad. Se están empobreciendo los sectores medios, hay un mínimo grupo que se está enriqueciendo de manera acelerada y hay una gran mayoría que se está empobreciendo".

"Yo lo escuché a Alberto Fernández decir que es socialdemócrata y que estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades peronistas, ante semejante declaración no hace falta tener que explicar nada", señaló. En términos personales, Berni reveló: "No sé si me siento dentro del Frente de Todos. Yo soy peronista. Dentro del FdT está el sello del PJ".

El funcionario de Axel Kicillof también se preguntó "qué familia de bajos recursos puede subsistir con una leche a 160 pesos". "El programa de este gobierno empobrece y no tiene nada que ver con el peronismo”, criticó. “Alberto Fernández no me defraudó porque no esperaba otra cosa más que esto, por eso siempre marqué mi diferencia. Los que hoy levantan la voz se acordaron tarde”, manifestó.