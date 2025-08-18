En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno Carlos Bianco lanzó duras críticas al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, a quien responsabilizó por la caída del turismo en la ciudad durante las vacaciones de invierno.

“Montenegro fue elegido para gobernar cuatro años, pero a mitad de mandato ya se retira para ser candidato a senador. No le está yendo bien con el partido con el que se alió. Según el Ente Municipal de Turismo, entre el 18 de julio y el 2 de agosto llegaron a Mar del Plata menos de 345 mil turistas, una caída del 2% respecto al año pasado, que ya había sido malo. Es un registro comparable al de la pandemia”, apuntó Bianco.

El funcionario provincial vinculó esos números a “las políticas de ajuste y la motosierra” que, según señaló, afectan directamente a los municipios bonaerenses y a sectores productivos clave.

Acompañado por los ministros Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad), Bianco repasó otros datos preocupantes de la economía provincial. Mencionó que Mastellone, la principal empresa láctea del país con sede en General Rodríguez, registró pérdidas operativas por 869 millones de pesos en el primer semestre.

También se refirió a la situación de la empresa de calefactores Xcave, en Mar del Plata, que despidió trabajadores con más de 30 años de antigüedad por la falta de demanda. Y advirtió sobre la crisis en la acería Acer Brag, en Bragado, que suspendió toda su producción y dejó a 600 empleados en vilo.

“Estamos trabajando desde el Ministerio de Producción para ver si podemos hacer algo. Pero el problema es general: la caída de la actividad económica y la apertura a los importados afectan a todos los sectores, en este caso al acero”, señaló.

El cruce de Bianco con Montenegro deja en evidencia que, además de los problemas económicos, el clima político en la Provincia también se calienta en la previa de las elecciones.