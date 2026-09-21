El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió este lunes al multitudinario acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabezó Axel Kicillof el sábado en la UTN de Villa Domínico y negó que haya significado un lanzamiento formal de la candidatura del gobernador.

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Ante una consulta sobre la lectura política del encuentro, Bianco sostuvo que “no es el año de las candidaturas” y remarcó que el acto formó parte de una construcción política que el propio Kicillof había pedido desarrollar durante este año.

“No fue un lanzamiento de una candidatura explícita. Es algo que venimos trabajando desde el año pasado”, afirmó el funcionario, quien explicó que el objetivo fue fortalecer al sector en la provincia de Buenos Aires y comenzar a construirlo a nivel nacional.

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En ese sentido, Bianco ubicó el plenario del sábado como una instancia de confluencia de distintas actividades que el espacio venía realizando en otras provincias y en distintos sectores, como salud, educación, universidades, ciencia, juventudes, mujeres y diversidades.

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La frase de Kicillof y la construcción nacional

El ministro también se refirió a la frase pronunciada por Kicillof durante el acto, cuando afirmó: “Cuenten conmigo para construir una alternativa nacional para el año próximo”.

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“Tomémoslo literalmente, cuenten conmigo para construir una alternativa nacional para el año próximo”, señaló Bianco, quien definió el encuentro como el lanzamiento federal del Movimiento Derecho al Futuro.

Según detalló, el acto reunió a representantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre intendentes, legisladores nacionales y provinciales y concejales.

Bianco destacó además la convocatoria y aseguró que 10.000 personas se inscribieron para participar de las carpas temáticas, mientras que el cierre del acto reunió a más de 30.000 personas, según las cifras que brindó durante la conferencia.

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El funcionario reconoció que la convocatoria superó las previsiones de la organización. Habían calculado una capacidad de unas 2.500 personas para las actividades de debate y poco más de 20.000 para el cierre, por lo que algunas organizaciones no pudieron ingresar al perímetro previsto.

“Nos vimos bastante sobrepasados respecto de la cantidad de gente que estuvo el sábado”, señaló Bianco, quien pidió disculpas a quienes no pudieron ingresar.

A partir del encuentro, anticipó, el espacio continuará con actividades en distintas provincias y con nuevas iniciativas surgidas a partir de la participación de dirigentes de diferentes distritos del país.

Para Bianco, el resultado del plenario implica también una mayor responsabilidad para la construcción y el fortalecimiento del sector de cara al próximo año.