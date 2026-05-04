Bianco habló del nuevo espacio que se lanzó en el peronismo: "Es positivo que haya debate, aunque no fuimos invitados"
El ministro de Gobierno bonaerense se refirió al espacio “Peronismo Debate”, lanzado el fin de semana por dirigentes del PJ para empezar a construir una alternativa rumbo al 2027. Valoró la discusión interna, pero mencionó que el sector de Axel Kicillof no participó formalmente. "No nos damos por ofendidos", aclaró.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al encuentro del fin de semana en Parque Norte donde distintos sectores del peronismo comenzaron a debatir una alternativa política de cara al 2027.
Entre los participantes hubo varios dirigentes bonaerenses, como el intendente de Pilar, Federico Achával y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. También formaron parte legisladores, intendentes y referentes territoriales de distintas provincias, en un encuentro que reunió a más de mil dirigentes y buscó darle volumen político a este nuevo espacio dentro del peronismo.
Consultado en conferencia de prensa, el funcionario puso el foco en la importancia de la discusión interna dentro del espacio: “Me parece muy bien que todos los sectores del peronismo se movilicen y empiecen a tener un debate respecto del futuro. Me parece algo positivo”.
Sin embargo, Bianco aclaró que el sector que responde al gobernador Axel Kicillof no fue parte de la convocatoria. “Nuestro sector no fue invitado particularmente, pero entiendo que era una convocatoria abierta. No es que nos demos por ofendidos”, explicó.
En ese sentido, evitó marcar diferencias fuertes con los organizadores del foro y bajó el tono a la interna: “Entiendo que muchos compañeros y compañeras participaron. Siempre es positivo que se organicen y debatan”.
Además, vinculó este tipo de encuentros con el escenario político que viene. “Eso, en virtud de la necesidad política, social y económica que hoy hay en la Argentina, implica en 2027 un gobierno de un signo político distinto. Para nosotros, un gobierno peronista”, sostuvo.
De esta manera, desde el kicillofismo buscaron mostrarse abiertos al debate dentro del peronismo, aunque sin haber tenido un rol activo en la convocatoria que reunió a distintos dirigentes el fin de semana.
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