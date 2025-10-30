El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, lamentó este miércoles que el gobernador Axel Kicillof no haya sido invitado a la reunión que el Ejecutivo nacional mantendrá este jueves con varios gobernadores en la Casa Rosada.

“Es una pena, es una lástima, porque el gobernador hace tiempo que viene reclamando una reunión con el Presidente para comentarle cuáles son todos los problemas que están sufriendo los bonaerenses como consecuencia de las políticas de todo tipo, pero sobre todo las económicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional”, sostuvo Bianco en diálogo con Todo Noticias (TN).

La declaración del funcionario bonaerense llegó luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmara que Milei no convocará a Kicillof al cónclave con los gobernadores “dialoguistas”, donde se avanzará en las denominadas “reformas de segunda generación”.

“Nos reuniremos con los gobernadores, menos con los que tienen ideas muy diferentes a las nuestras”, explicó Francos. Y apuntó directamente contra el mandatario bonaerense: “No vale la pena convocar a quien no está dispuesto seriamente a analizar el momento que está viviendo la Argentina”.

El funcionario nacional, sin embargo, intentó mostrarse abierto al diálogo y aclaró: “No descarto que en algún momento se pueda discutir algún tema particular de la Provincia”.

La exclusión de Kicillof llega en un momento político delicado para el gobernador, que venía de reforzar su perfil nacional tras su triunfo en las elecciones bonaerenses de septiembre, pero que perdió peso político dentro del peronismo luego del revés del oficialismo en las legislativas nacionales del último domingo.