En su habitual conferencia de prensa de los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a apuntar contra el gobierno nacional y aseguró que la Provincia de Buenos Aires “está siendo discriminada económica y políticamente”. El funcionario insistió en que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aún no respondió su pedido de audiencia.

Bianco estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y por el presidente de AUBASA, José Arteaga. Allí recordó que “la semana pasada le pedí pública y formalmente una reunión al nuevo ministro del Interior, y aún no me ha respondido”. Según explicó, la única reacción fue que Santilli “tomaba nota”, pero sin fijar fecha ni brindar una respuesta concreta, pese a haberse reunido con otros funcionarios provinciales.

El ministro remarcó que, siendo que la responsabilidad principal de la cartera del Interior es “mantener el vínculo con las provincias”, resulta “insólito” que no exista un canal de diálogo con Buenos Aires, “la provincia más grande, más poblada y que genera el 40% de todos los recursos impositivos de la Argentina”.

En ese sentido, advirtió que la discriminación “no es hacia un gobierno o hacia un gobernador”, sino hacia “el pueblo bonaerense, que queda relegado económica, financiera y ahora también políticamente”.

Bianco anunció además que aprovechará la conferencia para grabar un video: “Después lo voy a editar y se lo voy a mandar por WhatsApp, dado que no me recibe”. También adelantó que enviará a Santilli un “prolijo informe de todo lo que le debe el gobierno nacional a los bonaerenses”.

