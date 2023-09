Luego de su paso por el norte del país, la candidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se hizo presente junto a Néstor Grindetti en la zona oeste del conurbano. Estuvieron en la localidad de Castelar y en Ituzaingó, donde apoyaron a sus candidatos locales Leonardo Ugartemendia y Gastón Di Castelnuovo.

En la plaza General San Martín, de Ituzaingó, lugar en el que fue recibida por los vecinos que coparon el auditorio sito en el centro del parque, y en el que la esperaban carteles tales como “Soy libre de andar en mi patria”, frase esbozada por la candidata a las mujeres que en el día de ayer pretendían impedir que circule por el barrio Emerenciano, en la provincia del Chaco.

En ese sentido, y en referencia a los hechos sucedidos, la candidata expresó ante los presentes: “Tengamos en claro, hay mucho matón, ayer lo vieron. A mí me quisieron correr los de Emerenciano Sena y ahí estuve firme. A mí no me corren, ni los de Emerenciano Sena, ni los Moyano, no me corre nadie.” Y sentenció: “Así que tranquilos, nosotros somos libres para andar por nuestra patria, todos somos libres.”

En Castelar



Somos cada día más. En octubre vamos a recuperar el orden en Morón y en todo el país, JUNTOS. pic.twitter.com/AKHA5tIxRJ — Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) September 19, 2023

“Tenemos que terminar con los intermediarios. En Olavarría, lugar que visité el sábado, despidieron a un trabajador perteneciente al MTE de (Juan) Grabois porque bajó a saludarme y decir que me iba a votar.”, “Vamos a poner fin a la ideología de los que quieren dominar el Estado, de los gerentes de la pobreza que quieren mantener sus privilegios.”, concluyó.

La candidata también visitó el Barrio Carlos Gardel, para luego dirigirse a la empresa Privéa, que produce cerraduras y candados, donde conversó con los directivos y recorrió la fábrica, mostrándose comprometida con la industria y el trabajo de las PyMe del país.