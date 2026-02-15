La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, utilizó anteojos inteligentes durante la sesión en la que el Senado le dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La imagen, tomada en pleno recinto, se viralizó en redes y abrió una fuerte polémica política.

Los lentes en cuestión son los Ray-Ban Meta. Permiten grabar videos, sacar fotos, realizar y recibir llamadas manos libres y escuchar audios. Según la información oficial del producto, también incorporan funciones de asistencia con inteligencia artificial y micrófonos integrados.

👉 La Jefa de bloque de LLA en el Senado usó en el recinto estos lentes -que permiten filmar, sacar fotos y escuchar audios-, pero no en su discurso de cierre (45 minutos… pic.twitter.com/TiDaNNzyff — Chequeado (@Chequeado) February 15, 2026

Las especulaciones apuntaron a que la senadora podía estar recibiendo indicaciones mientras hablaba. Sin embargo, el sitio Chequeado verificó que Bullrich los utilizó únicamente en una intervención breve —de menos de dos minutos— en la que cedió la palabra a otros senadores para explicar cambios al dictamen. En su discurso de cierre, que se extendió por más de 45 minutos, no los llevó puestos.

Consultada por ese medio sobre las versiones que indicaban que recibía instrucciones por audio, Bullrich respondió: “Mentira total. Los lentes no pueden recibir nada. Eso es una cámara en un espacio público”. Además, explicó que los usa como alternativa a los auriculares tradicionales porque le permiten escuchar sin taparse los oídos.

El cruce desde la Provincia

La polémica escaló cuando la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio (Partido Justicialista), salió al cruce en redes sociales.

Diciembre de 2023 - 33% de informalidad laboral.

Diciembre de 2025 - 43% de informalidad laboral.



No es la ley laboral @PatoBullrich , son ustedes que en dos años reventaron todo.



Casi 300 mil argentinos fueron echados de sus puestos de trabajo en estos dos años de gobierno… https://t.co/gNYQzQHIcO — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 14, 2026

En medio del debate por la reforma laboral y las cifras de informalidad, Di Tullio ironizó contra Bullrich: “Lindos tus Ray Ban Meta x donde te soplan todo lo que tenés que decir en el recinto”.

La sesión terminó con la media sanción del proyecto oficialista, que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Pero más allá del contenido de la ley, el foco se desplazó por unas horas hacia los lentes y el nuevo round político entre el oficialismo y el peronismo bonaerense.